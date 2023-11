AEX blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdagochtend dicht bij huis, waarbij er weinig beweging was. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 759,89 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de volumes op de Europese beurzen veel lager zijn dan normaal. "Dat was de afgelopen dagen al goed te merken." Vanwege de viering van Thanksgiving is Wall Street vandaag gesloten. Op vrijdag is er een halve handelsdag. Wiersma stelde dat vastgoedaandelen er redelijk goed bijliggen, dankzij de lagere rentes. De rentes stonden wat onder druk, nadat de olieprijzen daalden. Woensdag werd bekend dat de vergadering van oliekartel OPEC+, die gepland stond voor aankomend weekend, met een week zou worden uitgesteld. Saoedi-Arabië zou ontevreden zijn over de productievermindering van andere OPEC+-landen, waardoor de kans op een verdere productieverlaging klein zou zijn. Op Wall Street stegen de hoofdindices woensdag tijdens een relatief rustige handelsdag met circa een half procent. De rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties daalde woensdag kortstondig naar 4,37 procent, het laagste niveau in twee maanden. Maar gedurende de handel herstelde de rente zich weer en de ‘yield’ noteerde tijdens het slot in de VS nagenoeg onveranderd op 4,41 procent. Wiersma van ING merkte op dat de Amerikaanse beurzen er goed bij blijven liggen. "Zowel de S&P 500-index als de Nasdaq beginnen wat 'overkocht' te raken, na de sterke rally in de afgelopen weken. Even een pas op de plaats zou niet vreemd zijn, eerder gezond", concludeerde Wiersma. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0920. De olieprijzen daalden met anderhalf procent. Op macro-economisch vlak wordt vandaag nog uitgekeken naar de notulen van de laatste vergadering van de Europese Centrale Bank. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Prosus 0,9 procent. UBS is opnieuw gestart met het volgen van Prosus met een koopadvies, terwijl het koersdoel van 44,00 naar 46,00 euro ging. ING verloor 1,2 procent en ASML daalde met 1,0 procent. In de AMX won Aperam 1,3 procent. Alfen sloot de rij met een daling van 2,3 procent. In de AScX wonnen Accsys en Kendrion ongeveer 1,7 procent. Avantium verloor 4,9 procent, maar het aandeel liep eerder deze week al flink op. Bron: ABM Financial News

