Zweedse Riksbank laat rente onveranderd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Riksbank heeft de rente ongewijzigd gelaten op 4,00 procent, maar overweegt wel een renteverhoging begin volgend jaar. Dat meldde de Zweedse centrale bank donderdagochtend. Het monetaire beleidsorgaan stelde dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat er nog steeds risico's zijn dat de inflatie niet snel genoeg daalt. Wel is de inflatiedruk inmiddels afgenomen en zijn er "duidelijke signalen" dat de weg omlaag is ingeslagen. Op dit moment moet het monetaire beleid gericht zijn op krimp en de centrale bank zegt bereid te zijn de rente verder te verhogen als de inflatievooruitzichten verslechteren. Vooruitblikkend denkt de Riksbank dat de rente mogelijk begin volgend jaar verder verhoogd kan worden en dat het beperkende monetaire beleid nog relatief lang in stand moet blijven. Vorig jaar was de inflatie in Zweden 8,4 procent, dit jaar wordt dat 8,6 procent en volgend jaar rekent men op 4,4 procent, waar eerder nog 4,6 procent werd voorspeld. In 2025 zou de inflatie zakken tot 2,4 procent en in 2026 tot 1,9 procent. Voor 2023 en 2024 rekent de Riksbank op een recessie, met een krimp van het bruto binnenlands product van 0,7 en 0,2 procent. De beleidsrente zou in 2024 gemiddeld op 4,1 procent uitkomen en in 2025 nog op 4,0 procent blijven, om in 2026 pas weer te dalen tot 3,6 procent. Bron: ABM Financial News

