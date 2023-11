Neutrale start AEX voorzien op Thanksgiving

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een vlakke start tegemoet. Wall Street sloot woensdag nog met winst in aanloop naar een lang Thanksgiving weekend.

Vanwege de Amerikaanse feestdag is Wall Street vandaag gesloten en op Black Friday is er slechts een halve handelsdag, waardoor de handelsvolumes vermoedelijk laag zullen blijven.

De onverwacht felle ruk naar rechts bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag zal daarnaast naar verwachting weinig impact hebben op de internationaal georiënteerde Amsterdamse effectenbeurs.

Woensdag bleef het Damrak nog dicht bij huis met een winst voor de AEX van 0,2 procent op 760,04 punten. Onder de hoofdfondsen steeg staalconcern ArcelorMittal met 1,9 procent, terwijl oliereus Shell juist 2,1 procent inleverde vanwege de lagere olieprijs.

Op Wall Street klommen de hoofdindices woensdag tijdens een relatief rustige handelsdag met circa een half procent. De rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties daalde woensdag kortstondig naar 4,37 procent, het laagste niveau in twee maanden. Maar gedurende de handel herstelde de rente zich weer en de ‘yield’ noteerde tijdens het slot in de VS nagenoeg onveranderd op 4,41 procent.

Daarnaast reageerden beleggers op cijfers van Nvidia. De chipgigant, ideaal gepositioneerd voor de AI ontwikkelingen, rapporteerde over het derde kwartaal een veel hoger dan verwachte omzet en winst, maar waarschuwde wel dat exportbeperkingen voor China zullen drukken op het vierde kwartaal. Het aandeel daalde 2,5 procent. Dit jaar bedraagt de koersstijging evenwel 233 procent.

In Azië blijven de uitslagen vanochtend beperkt. Sydney verliest een half procent, terwijl Shanghai een half procent wint.

De Amerikaanse olie-future daalt daarnaast vanochtend ongeveer 1 procent naar 76,30 dollar per vat, na al een daling van krap een procent woensdagavond in New York na een bewegelijke sessie.

De olieprijs daalde woensdag voorafgaand aan de opening van Wall Street aanvankelijk nog met vier procent, op het bericht dat een geplande vergadering van OPEC-leden aanstaande zondag mogelijk wordt uitgesteld, omdat Saoedi-Arabië ontevreden zou zijn over de productieniveaus van andere leden van het oliekartel. De wekelijkse olievoorraden bleken flink gestegen in de VS in de afgelopen week, met bijna 9 miljoen vaten. Er was gerekend op een kleinere toename met 1,2 miljoen vaten.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de samengestelde inkoopmanagersindices in november in de eurozone, en de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

Bedrijfsnieuws

Exor gaat ruim 13 miljoen aandelen intrekken, ofwel ongeveer 5,6 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. In september meldde Exor dat het voor 1 miljard euro eigen aandelen zou gaan inkopen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag 0,4 procent hoger op 4.556,62 punten. De Nasdaq steeg 0,5 procent tot 14.265,86 punten en de Dow Jones-index won 0,5 procent op 35.273,03 punten.