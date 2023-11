Exor gaat aandelen intrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exor gaat ruim 13 miljoen aandelen intrekken, ofwel ongeveer 5,6 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Dit maakte de investeerder met een notering aan het Amsterdamse Damrak en met belangen in onder meer de Europese auto-industrie voorbeurs bekend. In september meldde Exor dat het voor 1 miljard euro eigen aandelen zou gaan inkopen, waarbij maximaal 750 miljoen euro zou worden gebruikt voor een tender. Exor was bereid hierbij een premie van maximaal 10 procent te betalen. De tender werd op 12 oktober afgerond. Analisten noemden het inkoopprogramma waarde verhogend en een signaal dat Exor de eigen waardering te laag vond. Exor zei destijds zelf in een toelichting op de plannen, dat "de huidige waardering een aantrekkelijke kans biedt om in zichzelf te investeren". Na het intrekken van de aandelen, dat in de eerste helft van 2024 wordt afgerond, staan er minder dan 221 miljoen aandelen Exor uit. Bron: ABM Financial News

