Gemengd beeld in Azië

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen, ondanks de winsten gisteravond op Wall Street, waarbij de Nasdaq en de Dow Jones beide een half procent stegen. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,3 procent hoger op 33.452 punten, de beurs in Shanghai steeg ook met 0,3 procent naar 3.049 punten en in Hongkong koerste de hoofdindex juist 0,3 procent lager op 17.684 punten. Alibaba daalde met 0,4 procent. Oprichter Jack Ma heeft laten weten opnieuw een klein deel van zijn aandelen te willen verkopen. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een vlakke start, terwijl de Amerikaanse beurzen vandaag gesloten blijven in verband met Thanksgiving. Morgen, op Black Friday, zijn de beurzen op Wall Street een halve dag geopend. Bron: ABM Financial News

