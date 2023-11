Olieprijzen lager gesloten na een beweeglijke handelssessie

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag lager gesloten, na een beweeglijke handelssessie.

De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot uiteindelijk 0,9 procent lager op 77,10 dollar op de New York Mercantile Exchange.

In eerste instantie daalden de prijzen fors na berichten in de media dat OPEC+ een bijeenkomst die eerder voor zondag was gepland, heeft uitgesteld vanwege een geschil over de productieniveaus. Volgens berichten zal de bijeenkomst nu op 30 november plaatsvinden.

De organisatie zelf gaf geen reden, maar volgens bronnen van Bloomberg zijn de gesprekken in de problemen gekomen vanwege Saoedische ontevredenheid over de productieniveaus van andere leden. Dit kan ertoe leiden dat de Saudi's de kraan weer openzetten om iedereen weer in de pas te krijgen.

De OPEC+ heeft van zijn kant sinds 2022 al 5,16 miljoen vaten per dag uit de markt gehaald. Dit omvat 3,66 miljoen vaten per dag van de groep zelf en 1,5 miljoen vaten per dag aan vrijwillige beperkingen vanuit Saoedi-Arabië en Rusland.

Ook bleken de Amerikaanse wekelijkse olievoorraden in de afgelopen week met bijna 9 miljoen vaten te zijn gestegen. Er werd gerekend op een kleinere toename met 1,2 miljoen vaten.

Het bovenstaande zorgde tijdens de handel voor een prijs van zelfs even onder de 74 dollar per vat, maar gedurende de handel wisten de koersen toch weer te herstellen en de verliezen te beperken. Wellicht dat handelaren toch weinig risico wilden nemen gezien het komende Thanksgiving weekend.