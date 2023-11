Wall Street koerst hoger richting Thanksgiving weekend

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. In aanloop naar het Thanksgiving weekend is het vooralsnog relatief rustig. Vanwege de Amerikaanse feestdag is Wall Street donderdag gesloten en vrijdag is er slechts een halve handelsdag.

De S&P 500 steeg 0,5 procent naar 4.559,91 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 35.268,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent hoger op 14.302,43 punten.

Analisten van Saxo Markets stelden dat de notulen van de laatste Fed-vergadering, die dinsdagavond werden gepubliceerd, de beurzen niet bepaald in beweging zetten.

De notulen lieten onder andere zien dat alle beleidsmakers van mening waren dat het rentebeleid nog "enige tijd" restrictief moest blijven, terwijl de meeste beleidsmakers nog steeds risico's zagen van oplopende inflatie, als gevolg van de aanhoudend sterke Amerikaanse economie.

Verder werd vandaag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 18 november is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 24.000 tot 209.000. De verwachting van economen lag op 229.000.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS bleken in oktober harder gedaald dan verwacht. De orders namen op maandbasis met 5,4 procent af. Er werd door economen gerekend op een daling met 3,4 procent.

Ook was het consumentenvertrouwen gedaald. De deelindex van de Universiteit van Michigan verslechterde van 70,6 tot 68,3. En de verwachtingsindex daalde van 59,3 tot 56,8.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,5 procent en daarmee de hoogste stand sinds april 2023. Eind oktober was de verwachting nog 4,2 procent.

De olieprijzen beleefden een beweeglijke dag, nadat OPEC+ een belangrijke bijeenkomst over productieverlagingen had uitgesteld. De vergadering stond gepland voor dit weekend , maar is volgens Bloomberg inmiddels uitgesteld naar 30 november.

De organisatie zelf gaf geen reden, maar volgens bronnen van Bloomberg zijn de gesprekken in de problemen gekomen vanwege Saoedische ontevredenheid over de productieniveaus van andere leden. Dit kan ertoe leiden dat de Saudi's de kraan weer openzetten om iedereen weer in de pas te krijgen.

De wekelijkse olievoorraden bleken intussen flink gestegen in de VS in de afgelopen week, met bijna 9 miljoen vaten. Er werd gerekend op een kleinere toename met 1,2 miljoen vaten.

Op het moment van schrijven noteerde een januari-future West Texas Intermediate 1,6 procent in het rood op 76,55 dollar. Dit na eerder nog onder de 74,00 dollar per vat te hebben gehandeld.

De euro/dollar noteerde 0,3 procent lager op 1,0883. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0916 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0914 op de borden.



Stijgers en dalers

Nvidia daalde 1,6 procent, ondanks sterke cijfers. De chipgigant rapporteerde over het derde kwartaal een hoger dan verwachte omzet en winst, maar waarschuwde dat exportbeperkingen voor China zullen drukken op het vierde kwartaal. Andere regio's zullen voor China compenseren, zei de CFO van Nvidia. De onderneming rekent voor het lopende kwartaal op 20 miljard dollar aan omzet, circa 2 miljard dollar meer dan afgelopen kwartaal.

Microsoft steeg 1,6 procent en scherpte opnieuw de recordstanden aan. Het aandeel profiteerde van de aankondiging dat Sam Altman terugkeert bij OpenAI als CEO. De topman werd recent door het dochterbedrijf ontslagen, zonder overleg met investeerder Microsoft. Met de steun van CEO Satya Nadella van Microsoft keert Altman terug bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ook presenteerde OpenAI een nieuwe board.

HP won bijna 3 procent, ondanks een omzetdaling. Ook was HP wat terughoudend met de outlook voor het lopende kwartaal.

Urban Outfitters verloor 11,5 procent. Het bedrijf zegt op een grote voorraad te zitten na teleurstellende verkopen bij het merk waaraan het aandeel zijn naam ontleent.

Guess boekte een tegenvallende aangepaste winst en verlaagde de winst- en omzetverwachtingen. Het aandeel verloor bijna 9 procent.