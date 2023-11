Europese beurzen sluiten overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten in aanloop naar een verwacht rustig einde van de week in verband met Thanksgiving in de VS.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent hoger op 457,24 punten. De Duitse DAX sloot 0,4 procent hoger op 15.957,82 punten. De Franse CAC 40 won 0,5 procent en steeg naar 7.260,73 punten en de Britse FTSE 100 daalde 0,2 procent tot 7.469,51 punten.

Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx wees op de notulen van de laatste Fed-vergadering en cijfers van Nvidia van dinsdagavond. Uit de notulen van de laatste Fed-vergadering bleek dat het monetaire beleid restrictief zal blijven. Er waren geen indicaties die wijzen op een spoedige renteverlaging", aldus Blekemolen.

Nabeurs ging in de VS alle aandacht uit naar Nvidia, dat met kwartaalcijfers naar buiten kwam. De chipgigant rapporteerde over het derde kwartaal een hoger dan verwachte omzet en winst, maar waarschuwde dat exportbeperkingen voor China zouden drukken op het vierde kwartaal. Maar andere regio's zullen voor China compenseren, zei de CFO van Nvidia. De onderneming rekent voor het lopende kwartaal op 20 miljard dollar aan omzet, circa 2 miljard dollar meer dan afgelopen kwartaal.

Verder werd vandaag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in november licht is gestegen, maar nog wel altijd ruim onder nul staat. De index die het vertrouwen weergeeft, steeg licht, met 0,9 punten tot -16,9. Er werd door economen gerekend op een stabiel cijfer van -17,8.

Olie noteerde woensdag flink lager, nadat OPEC+ een belangrijke bijeenkomst over productieverlagingen had uitgesteld. De vergadering stond gepland voor dit weekend , maar is volgens Bloomberg inmiddels uitgesteld naar 30 november.

De organisatie zelf gaf geen reden, maar volgens bronnen van Bloomberg zijn de gesprekken in de problemen gekomen vanwege Saoedische ontevredenheid over de productieniveaus van andere leden.

De wekelijkse olievoorraden bleken intussen flink gestegen in de VS in de afgelopen week, met bijna 9 miljoen vaten. Er was gerekend op een kleinere toename met 1,2 miljoen vaten.

Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 3,7 procent in het rood op 74,86 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 79,40 dollar werd betaald, een daling van 3,7 procent.

De euro/dollar noteerde 0,4 procent lager op 1,0873. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0916 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0914 op de borden.



Stijger en dalers

In Frankfurt won het aandeel Thyssenkrupp 6,6 procent. Het Duitse bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal een fors verlies geleden, maar verwacht in het lopende jaar wel verbetering.

Bayer verloor opnieuw en leverde nog eens 3,4 procent in. Het aandeel kreeg eerder deze week al forse klappen, nu het bedrijf vermoedelijk 1,56 miljard dollar moet uitkeren aan gedupeerden in de Roundup-zaak. Ook werd een belangijke studie naar een nieuw medicijn stopgezet.

In Brussel won Aperam 3,1 procent, nadat Exane BNP het aandeel op de kooplijst had gezet. Ageas won 1,8 procent na een beleggersdag waarop de outlook voor 2023 werd herhaald.

De dalende olieprijzen zetten vandaag zowel Total Energies als Shell onder druk. Deze aandelen verloren respectievelijk 1,8 en 2,1 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa hoger. De S&P 500 steeg 0,4 procent.