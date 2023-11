AEX sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdag dicht bij huis, in aanloop naar een aantal rustige beursdagen vanwege de viering van Thanksgiving in de Verenigde Staten.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 760,04 punten.

"We hebben een vrij rustige week en Nvidia gooide ook geen olie op het vuur", zei beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger.

Of dat wel geheel terecht was, waagde Zwanenburg te betwijfelen, wijzend op de "fenomenale" winstgevendheid, die wel degelijk de hoge waardering van het aandeel rechtvaardigt volgens de beursexpert. De markt bleek echter wat teleurgesteld, omdat de outlook niet opnieuw werd verhoogd, onder andere vanwege de exportbeperkingen in China.

Zwanenburg wees echter op de winst per aandeel die 20 procent boven de hoog gespannen verwachtingen uitkwam en de enorme winstmarges die Nvidia maakt. "Er komen wel concurrenten aan zoals Microsoft, maar voorlopig ligt Nvidia nog ver voor met zijn GPU's en dit is nog maar het begin van de groei van deze markt", aldus Zwanenburg, die zei dat gezien de hoge marge de verdrievoudiging van de koers dit jaar gerechtvaardigd is.

Donderdag is Wall Street vanwege Thanksgiving gesloten en vrijdag is er slechts een halve handelsdag en daarom werden er woensdag een aantal Amerikaanse macrocijfers vervroegd gepubliceerd.

De orders voor duurzame goederen in oktober bleken fors gedaald, met 5,4 procent, na een toename van 4 procent in september. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen in november daalde, volgens de Universiteit van Michigan, terwijl de inflatieverwachting hoger was dan een maand eerder.

De olieprijs zakte weg voorafgaand aan de opening van Wall Street, op het bericht dat een geplande vergadering van OPEC-leden aanstaande zondag mogelijk wordt uitgesteld, omdat Saoedi-Arabië ontevreden zou zijn over de productieniveaus van andere leden van het oliekartel. De wekelijkse olievoorraden bleken intussen flink gestegen in de VS in de afgelopen week, met bijna 9 miljoen vaten. Er was gerekend op een kleinere toename met 1,2 miljoen vaten.

De olieprijs daalde met zo'n 4 procent waardoor Brent-olie voor januari nu weer minder dan 80 dollar kost, en WTI-olie minder dan 75 dollar.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0868, waarmee de euro een deel van zijn winst van de afgelopen dagen teruggaf aan de Amerikaanse munt.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg ArcelorMittal met 1,9 procent, terwijl oliereus Shell juist 2,1 procent inleverde vanwege de lagere olieprijs.

Heineken en IMCD wonnen 1,5 en 1,2 procent. Financials zoals ASR en ABN AMRO verloren juist terrein, maar het verlies bleef met ongeveer een procent bescheiden. Ook Besi zag de positieve koers omslaan in een rood slot, merkte Zwanenburg op. Het aandeel daalde met 0,8 procent.

Net als grote broer ArcelorMittal was Aperam de sterkste stijger in de Midkap-index met een plus van 3,1 procent. Exane BNP Paribas zette het aandeel Aperam op de kooplijst.

AMG Critical Materials, dat juist de meer zeldzame metalen delft, eindigde in de AMX onderaan met een min van 2,0 procent.

Oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro eindigden eveneens in het rood.

Bioplasticbedrijf Avantium blonk uit met een plus van 6,2 procent in de AScX. Het aandeel heeft al enkele dagen de wind in de rug. Detacheerde Brunel was uit de gratie met een min van 4,5 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen lijken met winst naar Thanksgiving te gaan.