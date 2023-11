Oprichter Binance bekent schuld in strafzaak VS

(ABM FN-Dow Jones) De mede-oprichter van Binance, Changpeng Zhao, heeft dinsdag bekend schuldig te zijn aan overtreding van het Amerikaanse bankgeheim in een strafzaak die Amerikaanse autoriteiten tegen het bedrijf voeren, en zal terugtreden als CEO van het bedrijf.

Zhao is een van de meest vooraanstaande figuren in de cryptowereld. Zijn vermogen wordt door Forbes geschat op 10 miljard dollar. In de schikking met de Amerikaanse justitie zou hij zijn meerderheidsbelang in Binance behouden.

Het bedrijf krijgt wel een boete van 4,3 miljard dollar om de oren van het Amerikaanse ministerie van financiën, maar mag verder met zijn activiteiten, althans buiten de Verenigde Staten, zonder inmenging van oprichter Zhao.

"Dit is een van de grootste boetes die we ooit hebben verkregen van een zakelijke verdachte", stelde aanklager Merrick Garland in een persconferentie over de schikking.

Binance zal onder het toezicht worden gesteld van een federale waakhond die zal toezien op het vertrek van het bedrijf uit de Amerikaanse markt, meldde minister van Financiën Janet Yellen aan journalisten. Zhao zal gedurende drie jaar geen enkele rol mogen spelen in het bedrijf.

Het bedrijf stelde in een verklaring dat het te weinig heeft gedaan om te voldoen aan regelgeving. Binance is de grootste cryptobeurs ter wereld.

Eerder deze maand werd Sam Bankman-Fried, de oprichter van een andere grote cryptobeurs, FTX, veroordeeld voor fraude. FTX stortte vorig jaar in met medeneming van 8 miljard dollar aan bezittingen van klanten. In juni klaagde de Amerikaanse justitie ook Alexander Mashinsky aan, de oprichter van de grote cryptobeurs Celsius die in 2022 omviel.