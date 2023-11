Lichtgroene futures op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, ondanks dat sterke resultaten van Nvidia dinsdag nabeurs geen positieve marktreactie opleverden. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,3 procent hoger te starten. De reactie op de resultaten van Nvidia kan het enthousiasme van beleggers over de potentie van AI hebben beperkt, stelde SPI Asset Management. "Anders gezegd, specifieke marktsegmenten, vooral Mega-Tech, worden nu gezien als een tikkeltje overbought", aldus de marktanalisten. Intussen boden ook de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve beleggers weinig reden om hun visie op de obligatiemarkt te wijzigen. De Amerikaanse macro-agenda is vanmiddag goed gevuld. Morgen is Wall Street vanwege Thanksgiving gesloten en vrijdag is er slechts een halve handelsdag. Om die reden is de publicatie van verschillende cijfers vervroegd. Onder meer de orders voor duurzame goederen en het consumentenvertrouwen staan straks op het menu. En ook de wekelijkse olievoorraden worden gepubliceerd. De olieprijs daalde. Een januarifuture West Texas Intermediate werd 1,2 procent goedkoper op 76,92 dollar per vat. Brent-olie deed 81,48 dollar per vat, ook een daling van ruim een procent.



De euro/dollar noteerde op 1,0913. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0914 op de borden. Bedrijfsnieuws Nvidia boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, wijzend op sterke vraag naar chips die nodig zijn voor toepassingen van kunstmatige intelligentie. Het aandeel stond in de handel voorbeurs echter licht lager, wat erop wijst dat de verwachtingen van beleggers erg hoog gespannen waren voor het aandeel dat dit jaar al meer dan verdrievoudigde in waarde. De chipgigant rapporteerde over het derde kwartaal een hoger dan verwachte omzet en winst, maar waarschuwde dat exportbeperkingen voor China zullen drukken op het vierde kwartaal. Andere regio's zullen voor China compenseren, zei de CFO van Nvidia. De onderneming rekent voor het lopende kwartaal op 20 miljard dollar aan omzet, circa 2 miljard dollar meer dan afgelopen kwartaal. Urban Outfitters verloor voorbeurs 5 procent. Het bedrijf zegt op een grote voorraad te zitten na teleurstellende verkopen bij het merk waaraan het aandeel zijn naam ontleent. Microsoft steeg 0,4 procent in de handel voorbeurs, na de aankondiging dat Sam Altman terugkeert bij OpenAI als CEO. De topman werd recent door het dochterbedrijf ontslagen, zonder overleg met investeerder Microsoft. Met de steun van CEO Satya Nadella van Microsoft keert Altman terug bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Ook presenteerde OpenAI een nieuwe board. HP verloor voorbeurs 3 procent na een omzetdaling. Ook was HP wat terughoudend met de outlook voor het lopende kwartaal. Guess boekte een tegenvallende aangepaste winst en verlaagde de winst- en omzetverwachtingen. Het aandeel verloor 15 procent in de handel voorbeurs. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag licht lager. De S&P500 index sloot 0,2 procent lager op 4.538,19 punten. De Nasdaq daalde 0,6 procent tot 14.199,98 punten en de Dow Jones-index leverde 0,2 procent in op 35.088,29 punten. Bron: ABM Financial News

