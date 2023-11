Deere presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deere & Co heeft met de jaarcijfers de eigen outlook overtroffen en met de winst in het vierde kwartaal analisten positief weten te verrassen. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines. De outlook voor 2024 verraste ook, maar dan in negatieve zin. Deere verdiende afgelopen kwartaal netto 2,37 miljard dollar tegen 2,25 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 8,26 dollar tegen 7,44 dollar per aandeel vorig jaar. Analisten die vooraf werden geraadpleegd door FactSet gingen uit van een kwartaalwinst van 7,46 dollar per aandeel. De omzet van Deere daalde afgelopen kwartaal wel, van 15,54 miljard dollar naar 15,41 miljard dollar. Daarmee was de omzetdaling veel kleiner dan analisten hadden voorzien. Over heel het boekjaar kwam de nettowinst uit op 10,17 miljard dollar tegen 7,13 miljard dollar een boekjaar eerder. Deere verwachtte bij de resultaten over het derde kwartaal een nettowinst van 9,75 tot 10,0 miljard dollar. Deere verhoogde door het jaar heen een aantal keren de outlook, die begon met een nettowinstverwachting van 8,0 tot 8,5 miljard dollar. De omzet steeg afgelopen jaar met 16 procent tot 61,25 miljard dollar. Outlook Voor het lopende boekjaar 2024 verwacht Deere een nettowinst van 7,75 tot 8,25 miljard dollar, terwijl de analistenconsensus op 9,31 miljard dollar ligt. Deere voorziet een terugkeer van de volumes naar meer gebruikelijke niveaus voor deze fase van de economie. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Deere in New York vrijdag 7,2 procent lager. Bron: ABM Financial News

