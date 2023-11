Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger, ook al bleek uit de Fed-notulen van dinsdag dat de centrale bank nog niet van plan is al een moment voor een renteverlaging te kiezen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een stijging van 0,3 procent op 458,40 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,4 procent op 15.962,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 7.264,72 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 7.481,48 punten. Centraal stonden volgens KBC de afgelopen dagen opnieuw enkele terughoudende Fed-bankiers, die herhaalden dat de inflatiestrijd nog niet gestreden is en dat beleggers zich nog niet zomaar rijk moeten rekenen door te denken dat de rente fors zal zakken. De evolutie van de rentevoeten blijft daarmee het centrale thema op de financiële markten. Momenteel ligt de focus op het moment waarop een eerste renteverlaging zou kunnen komen, waarbij handelaren de kans op 30 procent inschatten dat dit al in maart zal gebeuren. Uit de notulen van de laatste Fed-vergadering, die dinsdagavond werden gepubliceerd, bleek volgens KBC dat een eventuele extra renteverhoging erg zal afhangen van het cumulatieve effect van eerdere renteverhogingen, het tijdsverloop tussen monetair beleid en economische activiteit, naast ontwikkelingen in de economie en op de financiële markten. Fed-topman Jerome Powell herhaalde dat de dot-plot van september, waarin een meerderheid van de deelnemers een renteverhoging dit jaar voorspelde, mogelijk niet meer accuraat is. Toch werd er nog niet gesproken over renteverlagingen, omdat de focus volgens KBC blijft liggen op het monddood maken van de inflatie. Met het oog op Thanksgiving in de VS wordt een aantal macro-economische data dat normaal gesproken op donderdag verschijnt naar voren geschoven. Daarmee kan de markt woensdag al reageren op de orders voor duurzame goederen over oktober, de wekelijkse steunaanvragen, het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over november en de wekelijkse olievoorraden. In de eurozone verschijnt om 16.00 uur het voorlopige consumentenvertrouwen over november. Olie noteerde woensdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het rood op 77,02 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 81,73 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0899. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0916 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0914 op de borden.



Bedrijfsnieuws Thyssenkrupp heeft in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar een fors verlies geleden, maar verwacht in het lopende jaar wel verbetering. Het aandeel noteerde 7,2 procent hoger. Bayer verloor 2,6 procent. Het aandeel kreeg eerder deze week al forse klappen, nu het bedrijf vermoedelijk 1,56 miljard dollar moet uitkeren aan gedupeerden in de Roundup-zaak. Ageas won in Brussel 3,5 procent na cijfers. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 4.538,19 punten. De Nasdaq daalde 0,6 procent tot 14.199,98 punten en de Dow Jones-index leverde 0,2 procent in op 35.088,29 punten. Bron: ABM Financial News

