Valuta: euro neemt gas terug na Fed-notulen

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,09 dollar nadat de Fed zich in de notulen nog altijd terughoudend opstelde over een versoepeling van het rentebeleid.

"Met de beweging van de euro ten opzichte van de dollar in de afgelopen dagen en de redenen daarachter, hebben wij wel onze ramingen voor het valutapaar aangepast", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Voor een periode van een maand gaan wij voor de euro uit van 1,06 dollar en voor de driemaandsperiode mikken we op een stand van 1,5 tegen 1,02 dollar in de oude raming." Voor een periode van zes maanden mikt Rabobank op een euro/dollar van 1,06 tegen 1,02 dollar in een eerdere raming. Voor de twaalfmaandsperiode wordt een stand van 1,09 voorzien. Volgens Rabobank is de daling van de dollar te hard gegaan.



Mevissen schat in dat de Fed zich blijft oriënteren op nieuwe data, die bepalend zullen zijn voor het monetaire beleid. "Wij zien de inflatie zich tot nu toe conform de wens van de Fed bewegen, terwijl de Amerikanase arbeidsmarkt afkoelt. Mocht de inflatie toch weer oplopen, dan verwachten wij dat de markt het werk van de Fed doet en dat een renteverhoging door de Fed niet nodig is, zoals al eerder bleek", aldus Mevissen.

De Fed gaf dinsdag in de notulen aan eerst meer bevestiging van een afnemende inflatie te willen zien, alvorens het uitgangspunt van een handhaving van het huidige renteniveau voor langere tijd wordt losgelaten. De Fed-bestuurders zagen nog altijd een risico op een hoger dan verwacht inflatieniveau en een lager dan verwachte economische groei.

Mevissen kijkt met name uit naar de inkoopmanagersdata die donderdag naar buiten komen. "De industrie in de eurozone kampt met tegenwind en dat heeft implicaties voor de vraag naar olie en dus de olieprijs", aldus Mevissen.

Met het oog op Thanksgiving in de VS wordt een aantal macro-economische data dat normaal gesproken op donderdag verschijnt naar voren geschoven. Daarmee kan de markt woensdag al reageren op de orders voor duurzame goederen over oktober, de wekelijkse steunaanvragen, het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over november en de wekelijkse olievoorraden.

In de eurozone verschijnt om 16.00 uur het voorlopige consumentenvertrouwen over november.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0904 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8701 Britse pond. Het Britse pond daalde eveneens 0,1 procent op 1,2529 dollar.