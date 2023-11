Beursupdate: AEX maakt pas op de plaats Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Kort na de klok van elf uur steeg de AEX met 0,1 procent tot 759,46 punten. Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx wees op de notulen van de laatste Fed-vergadering en cijfers van Nvidia van dinsdagavond. "Uit de notulen van de laatste Fed-vergadering bleek dat het monetaire beleid restrictief zal blijven. Er waren geen indicaties die wijzen op een spoedige renteverlaging", aldus Blekemolen. Nabeurs ging in de VS alle aandacht uit naar Nvidia, dat met kwartaalcijfers naar buiten kwam. De chipgigant rapporteerde over het derde kwartaal een hoger dan verwachte omzet en winst, maar waarschuwde dat exportbeperkingen voor China zouden drukken op het vierde kwartaal. Maar andere regio's zullen voor China compenseren, zei de CFO van Nvidia. De onderneming rekent voor het lopende kwartaal op 20 miljard dollar aan omzet, circa 2 miljard dollar meer dan afgelopen kwartaal. Later vanmiddag wordt er nog gekeken naar de Amerikaanse inflatieverwachtingen en het consumentenvertrouwen. "Het zijn een rustige 24 uur geweest voor de financiële markten", aldus analisten van SEB. De notulen van de Fed leidden niet tot grote bewegingen op de beurzen, zo merkte SEB bovendien op. "De notulen lieten zien dat Fed-leden unaniem kozen voor hogere rentes voor een langere periode en waarschuwden bovendien dat een renteverhoging mogelijk alsnog noodzakelijk is." De handelsvolumes zullen vermoedelijk laag blijven in aanloop naar het Thanksgiving-weekend in de Verenigde Staten. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0905. De olieprijzen daalden met een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ArcelorMittal met 2,1 procent en Randstad met 1,1procent. Shell verloor 0,5 procent. In de AMX won Aperam 4,3 procent. CTP won 1,4 procent. Fagron verloor 1,3 procent. Avantium schreef onder de kleinere aandelen 1,8 procent bij. Brunel leverde juist 3,7 procent in. Bron: ABM Financial News

