Thyssenkrupp sluit jaar met kwartaalverlies af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar een fors verlies geleden, maar verwacht in het lopende jaar wel verbetering. Dit bleek woensdag uit de resultaten van het Duitse industriële conglomeraat. In het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 september, boekte Thyssenkrupp een verlies van 2,01 miljard euro. Een jaar eerder stond er over het vierde kwartaal nog een winst van 389 miljoen euro in de boeken. Het verlies had vooral te maken met hogere kosten en lagere winsten uit staal in Europa. Voor het gehele jaar kwam daarmee het nettoverlies uit op 2,07 miljard euro. Over het fiscale 2022 was er sprake van een nettowinst van 1,14 miljard euro. De omzet van het bedrijf kwam in het vierde kwartaal uit op 8,81 miljard euro tegen 10,57 miljard euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT beliep 88 miljoen euro tegen 161 miljoen euro. Dividend Het bedrijf hield het dividendvoorstel gelijk ten opzichte van een jaar eerder op 0,15 euro per aandeel. Outlook Voor het nu lopende boekjaar 2023/2024 verwacht de onderneming veel uitdagingen vanwege de inflatie, hoge rentestanden, geopolitieke ontwikkelingen, maar vooral ook prijsvolatiliteit. De omzet wordt verwacht licht te stijgen ten opzichte van het in september afgesloten boekjaar. De aangepaste EBIT moet volgens de onderneming richting een miljard euro gaan. Dat was afgelopen jaar 0,7 miljard euro. De winst moet aantrekken tot maximaal circa 0,5 miljard euro. Het bedrijf bevestigde woensdag verder de doelstelling voor de middellange termijn. Bron: ABM Financial News

