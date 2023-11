Omzet HP onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HP heeft in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet onder druk zien staan en was wat terughoudend met de outlook voor het lopende kwartaal . Dit bleek dinsdagavond uit cijfers van het Amerikaanse bedrijf. "Het is een uitdagend jaar geweest, maar we liggen op schema om de eerste AI-gedreven pc's volgend jaar af te leveren", aldus CEO Enrique Lores in een toelichting. De topman liet weten dat HP geen impact heeft gezien van de onrust in het Midden-Oosten op de verkopen. Hij bestempelde vorig jaar als een "jaar van gestage vooruitgang". HP gaf voor het lopende eerste kwartaal een voorzichtige outlook af en mikt op een aangepaste winst van 0,76 dollar tot 0,86 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met 0,86 dollar. Voor het hele boekjaar mikt HP op 3,25 tot 3,65 dollar per aandeel, met een vrije kasstroom van 3,1 tot 3,6 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 902 miljoen dollar, ofwel 0,90 dollar per aandeel, tegen 832 miljoen dollar of 0,82 dollar per aandeel een jaar eerder. De aangepaste winst kwam uit op 0,97 dollar per aandeel. De omzet liep met 6,5 procent terug tot 13,8 miljard dollar tegen 14,8 miljard een jaar eerder. Analisten mikten gemiddeld op een winst van 0,90 dollar per aandeel bij een omzet van 13,8 miljard. De jaaromzet van HP daalde met bijna 15 procent tot 53,7 miljard dollar. Het aandeel verloor dinsdag in de handel nabeurs circa 3,5 procent. Bron: ABM Financial News

