Gemengd beeld in Azië

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen, na de notulen van de laatste Fed-vergadering die dinsdagavond werden gepubliceerd. De centrale bankiers van de Fed waren bij hun laatste vergadering niet klaar voor de conclusie dat de renteverhogingen achter de rug zijn. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,2 procent hoger op 33.429,50 punten, de beurs in Shanghai daalde met 0,4 procent naar 3.056,16 punten en in Hongkong koerste de hoofdindex 0,1 procent lager op 17.726,51 punten. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht positieve opening. De Amerikaanse Nasdaq lijkt met een klein verlies te gaan openen, na de cijfers van Nvidia van dinsdagavond. Nvidia liet een enorme groei van zowel de omzet als de winst zien in het derde kwartaal en versloeg de analistenverwachtingen ook ruim, maar na de cijfers daalde het aandeel toch 1,7 procent. De aanscherping van de Amerikaanse exportsancties voor China zullen Nvidia raken, maar het bedrijf is overtuigd dat dit door andere regio's zal worden gecompenseerd, zei CFO Colette Kress. En Nvidia lijkt nog geen einde te voorzien aan de AI-boom. "Het tijdperk van generatieve kunstmatige intelligentie is pas begonnen", zei CEO Jensen Huang dinsdag in een toelichting op de cijfers. Het bedrijf voorspelde voor het vierde kwartaal een omzet van circa 20 miljard dollar, na 18,1 miljard dollar afgelopen kwartaal. Bron: ABM Financial News

