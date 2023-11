Wall Street sluit lager na Fed-notulen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten maar bleven stabiel, na de publicatie van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

De S&P500 index sloot 0,2 procent lager op 4.538,19 punten. De Nasdaq daalde 0,6 procent tot 14.199,98 punten en de Dow Jones-index leverde 0,2 procent in op 35.088,29 punten.

De notulen lieten onder andere zien dat alle beleidsmakers van mening waren dat het rentebeleid nog "enige tijd" restrictief moest blijven, terwijl de meeste beleidsmakers nog steeds risico's zagen van oplopende inflatie, als gevolg van de aanhoudend sterke Amerikaanse economie.

Voorafgaand aan de publicatie van de notulen zochten beleggers volgens CIO Mark Haefele van UBS naar aanjagers om de huidige koersrally door te kunnen zetten. De verkoopcijfers op Black Friday, de start van het inkoopseizoen voor de feestdagen, kunnen die aanjager zijn.

De resultaten van AI-specialist Nvidia na het sluiten van de Amerikaanse beurzen dinsdag kunnen ook een katalysator zijn.



Eerder dinsdag waren er economische cijfers die geen potten braken. De verkoop van bestaande woningen daalde met 4 procent in oktober tot het laagste niveau in 13 jaar. De regio Chicago liet in oktober een vertraging van de groei zien, bleek uit de Chicago Fed-index. Deze cijfers bevestigden volgens Rein Schutte van Noesis Capital Management het beeld "dat het allemaal wat lastiger gaat" in Amerika.

De euro/dollar handelde op 1,0914 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,428 procent.

De olieprijs sloot vlak op 77,77 dollar voor WTI-olie in januari.



Bedrijfsnieuws

Het aandeel Nvidia stond 2,5 procent lager in de handel nabeurs, na een verlies van 1 procent in de reguliere handel. Het bedrijf boekte een recordomzet van 18,1 miljard dollar, ruim boven de analistenconsensus van 16,2 miljard. Analisten verwachtten vooraf dat de resultaten die nabeurs worden gepubliceerd, sterke groei zouden laten zien, maar de vraag was of de groei voldoende is om de markt tevreden te stellen.

Zoom Video Communications heeft na een beter dan verwacht derde kwartaal de outlook voor heel 2023 verhoogd. Vooral over de winst werd Zoom flink positiever. Het aandeel sloot licht hoger.

In tegenstelling tot Zoom verlaagde Lowe's bij de kwartaalcijfers de outlook voor 2023 juist. Toch was de winst afgelopen kwartaal iets hoger dan voorzien. Het aandeel verloor 3,1 procent.

Ook Best Buy verlaagde de outlook voor 2023. En net als bij Lowe's was de winst in het derde kwartaal, ondanks een daling, wel hoger dan analisten hadden verwacht. Het aandeel Best Buy eindigde met een verlies van 0,5 procent.

Baidu, de Chinese zoekmachine, presenteerde voorbeurs een betere omzet en winst. Het aandeel won 1,9 procent.

Broadcom heeft alle goedkeuringen binnen om VMware te kunnen overnemen. De transactie zal woensdag worden afgerond. Broadcom verloor 1,5 procent.