Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures zijn dinsdag vlak gesloten na twee dagen van stevige stijgingen, in afwachting van de wekelijkse voorraadcijfers en de OPEC-vergadering van zondag. De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,1 procent lager op 77,77 dollar op de New York Mercantile EXchange. Verwacht wordt dat Saoedi-Arabië en Rusland zondag de bestaande productiebeperkingen tot in 2024 zullen verlengen. Productieverlagingen door andere leden van OPEC zullen mogelijk moeilijker haalbaar zijn, denkt Robert Yawger van Mizuho. "De kansen op een confrontatie tussen de 'haves' en de 'have nots' stijgen naarmate de datum van 26 november dichterbij komt, en de kans op een rommelige vergadering neemt ook toe." De Amerikaanse overheid zal naar verwachting deze eek een stijging van de handelsvoorraad ruwe olie meldden van 100.000 vaten, met kleine dalingen van de voorraden benzine, diesel en stookolie, volgens een poll door de Wall Street Journal. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.