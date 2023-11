Fed wil meer bewijs zien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De monetaire beleidsmakers van de Federal Reserve waren bij hun laatste vergadering niet klaar voor de conclusie dat de renteverhogingen achter de rug zijn. Dat blijkt uit de notulen van de vergadering die dinsdag werden gepubliceerd. Wel lijkt het erop alsof ze bereid waren om de rente in elk geval de rest van het jaar ongemoeid te laten. "Alle deelnemers waren het eens dat het comité in een positie was om voorzichtig te handelen", staat er te lezen. De data van de komende maanden zou kunnen helpen om te verhelderen in hoeverre de inflatie verder vertraagt door de hogere kosten van het lenen van geld. Sinds de vorige vergadering heeft geen beleidsmaker van de Fed een sterk betoog gehouden om de rente verder te verhogen bij de volgende gelegenheid in december. Wel vonden sommigen het te vroeg om af te stappen van het standpunt dat een volgende renteverhoging waarschijnlijker is dan een renteverlaging. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.