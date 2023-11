Acomo boekt verlies op cacao-futures

(ABM FN-Dow Jones) Acomo heeft in in de eerste tien maanden van het jaar een lager resultaat geboekt, door verliezen on cacao-futures en een moeilijk consumentenklimaat voor Organic Ingredients. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Acomo voorziet hierdoor voor dit boekjaar een aangepast EBITDA-resultaat tussen 87 miljoen en 92 miljoen euro, wat lager zal zijn dan de 108 miljoen euro een jaar eerder.

In de eerste tien maanden was het aangepaste EBITDA-resultaat 74,6 miljoen euro, lager dan de 86,9 miljoen euro een jaar eerder.

De kasstroom was juist positiever met 126 miljoen euro, tegen 63 miljoen een jaar eerder. De schulden zijn hierdoor nu met 16 procent verlaagd ten opzichte van het begin van het jaar.

De balans is sterk met een solvabliteit van 51 procent.

In de eerste helft van het jaar stonden de resultaten bij Organic Ingredients al onder druk door de extreem hoge prijzen voor cacao en druk op de volumes, lichtte Acomo toe. De ongerealiseerde resultaten op de hedges die in het eerste halfjaar werden gerapporteerd zijn in de tweede helft van het jaar gerealiseerde verliezen geworden, doordat de marktprijzen voor cacao verder stegen, meldde het bedrijf. Daarnaast droeg ook het moeilijke consumentenklimaat bij aan lagere resultaten.

De divisies Spices and Nuts, Edible seeds en Food Solutions deden het goed in de eerste vier maanden van het tweee halfjaar, met hogere marge dan in de eerste helft, maar de theehandel kampt met overaanbod en prijsdruk, meldde Acomo, en doet het minder goed dan een jaar eerder.



Het verwachte nettoresultaat voor 2023 is niet te voorspellen aan de hand van de gegeven resultaten, stelde Acomo, omdat de ongerealiseerde resultaten van marktwaarderingen pas op 31 december kunnen worden bepaald.