Miniem verlies voor AEX

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met een klein verlies gesloten, in afwachting van de notulen van de Fed vanavond en de cijfers van Nvidia nabeurs. De AEX leverde 0,1 procent in op 758,56 punten. Het was een rustige macrodag, zag beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management, "en het wordt alleen maar minder de komende dagen met Thanksgiving, en dat zie je ook al in de volumes". De paar macrocijfers die er vandaag in de VS waren, bevestigden volgens Schutte het beeld "dat het allemaal wat lastiger gaat" in Amerika. Beleggers wachten daarom ook zeker af wat de Fed vanavond te melden heeft in de notulen. "Maar het echte vuurwerk moet van Nvidia komen." En op die cijfers, en dan vooral de outlook, "wachten ook de chippers" in Amsterdam. De euro/dollar noteerde op 1,0925 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 4,398 procent. Olie werd tot een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX was Adyen de koploper met een koerswinst van 1,2 procent. Unilever volgde op de voet met 1,1 procent. Onderaan eindigden onder meer ASMI en Besi met verliezen van 1,3 en 1,7 procent. Prosus daalde met 1,8 procent. Maandagavond kwam Prosus met een update die wees op bijna een verdubbeling van de winst in het afgelopen kwartaal. Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Prosus en Jefferies zei te wachten op de volledige kwartaalrapportage op 29 november. In de AMX ging Aperam aan de leiding met een koersstijging van 1,6 procent. Arcadis won 1,2 procent. Bank of America verhoogde het koersdoel voor Arcadis met 2 euro naar 53,00 euro op basis van de nieuwe doelstellingen die Arcadis vorige week presenteerde. Just Eat Takeaway verloor 3,3 procent, hoewel het bedrijf geen inspecteurs op bezoek kreeg van de toezichthouder uit Brussel, zoals wel het geval is met Delivery Hero. Corbion en AMG verloren zelfs 4,1 en 4,7 procent. Bij de smallcaps won Acomo 1,8 procent en BAM 1,4 procent. Accsys en B&S leverden 1,7 en 5,9 procent in. Accsys boekte meer omzet, maar liet ook weten voor in totaal 34 miljoen euro aan nieuwe aandelen en converteerbare leningen uit te geven. B&S kwam met nieuwe groeidoelen, die volgens analisten van IEX lager, maar ook realistischer zijn dan de oude doelen, die niet werden gehaald. Vivoryon daalde 5,2 procent. Bij de lokaal genoteerde aandelen steeg Avantium 8,4 procent. Het bedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst met Albert Heijn gesloten voor de ontwikkeling van duurzamere verpakkingen. Financiële details werden niet gegeven, maar Degroof Petercam sprak van zeer goed nieuws. Tussenstand Wall Street Aan het einde van de Europese handelsdag leverde de S&P 500 index 0,4 procent in en de Nasdaq zelfs 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

