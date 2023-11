Alle goedkeuringen binnen voor Broadcom en VMware Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom en VMware hebben alle goedkeuringen van toezichthouders binnen en kunnen daarom hun transactie op 22 november afronden. Dit maakten de twee bedrijven dinsdagmiddag bekend. Broadcom meldde mei vorig jaar dat het bereid was 61 miljard dollar neer te tellen voor VMware. Bron: ABM Financial News

