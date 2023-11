Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 51,00 naar 53,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse bank.

De koersdoelverhoging volgde na de beleggersdag van Arcadis. Het advies- en ingenieursbureau presenteerde de groeidoelen voor de komende jaren.

Arcadis denkt tussen 2024 en 2026 een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5 tot en met 9 procent te kunnen realiseren met een aantrekkende operationele EBITA-marge van minimaal 12,5 procent in 2026. "Deze doelstellingen zijn hoger dan de consensusverwachtingen", aldus de analisten van de Amerikaanse bank. De omzetgroei werd volgens de bank geschat op circa 5 procent en de marge in 2026 op 11,4 procent. En vooral over de margedoelstelling waren de analisten goed te spreken. "Hoewel deze ambitieus is, denken we dat die haalbaar is."

Zodra Arcadis weg is uit het Midden-Oosten en de synergievoordelen uit de acquisities van IBI en DPS zijn gerealiseerd, zou de marge volgens de bank al bijna 11 procent moeten zijn. Verschillende factoren moeten de marge vervolgens naar 12,5 procent brengen, wat ook ongeveer het sectorgemiddelde is, benadrukte Bank of America.

Er is volgens de analisten veel opwaarts potentieel voor Arcadis en zij verhoogden hun taxaties om die in lijn te brengen met de doelstellingen van het bedrijf.

Het aandeel Arcadis handelde dinsdagmiddag 1,4 procent hoger op 45,62 euro.