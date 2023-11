Best Buy verlaagt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal de outlook voor dit jaar verlaagd. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse elektronicaketen. De aangepaste winst per aandeel wordt voor dit jaar door Best Buy geschat op 6,00 tot 6,30 dollar tegen eerder 6,00 tot 6,40 dollar. In een raming daarvoor rekende de keten op 5,70 tot 6,50 dollar. Verder verwacht Best Buy nu een omzet van 43,1 tot 43,7 miljard dollar, tegen eerder 43,8 tot 44,5 miljard dollar. De vergelijkbare omzet daalt naar verwachting met 6,0 tot 7,5 procent. Eerder voorzag de keten een krimp van 4,5 tot 6,0 procent. Derde kwartaal De omzet daalde in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 28 oktober, op jaarbasis van 10,6 miljard naar 9,8 miljard dollar. De verwachting van analisten geraadpleegd door FactSet lag op een omzet van 9,9 miljard dollar. Op vergelijkbare basis daalde de omzet van Best Buy met 6,9 procent. Vorig jaar was er sprake van een daling van 10,4 procent. In het lopende vierde kwartaal zal de daling 3,0 tot 7,0 procent bedragen, verwacht CFO Matt Bilunas. De nettowinst van Best Buy daalde van 277 miljoen naar 263 miljoen dollar en de aangepaste winst per aandeel daalde van 1,38 naar 1,29 dollar. De verwachting van analisten, geraadpleegd door FactSet, lag op 1,19 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.