Forse winststijging Nvidia verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nvidia

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia heeft in het derde kwartaal vermoedelijk veel hogere resultaten behaald dan een jaar eerder. Dit is de verwachting van door FactSet geraadpleegde analisten in aanloop naar de resultaten van de Amerikaanse chipproducent, die dinsdag nabeurs verschijnen. De markt rekent op een nettowinst van bijna 7,6 miljard dollar, tegen 680 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2022. De aangepaste winst per aandeel wordt door de analisten geschat op 3,37 dollar. De omzet is naar verwachting verbeterd van 5,9 miljard naar bijna 16,2 miljard dollar, denkt de markt. Hier rekent Nvidia zelf op een omzet van 16 miljard dollar, met een afwijking van plus of min 2 procent. Eén van de risico's voor Nvidia is de blootstelling aan China, zei analist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik op de cijfers. China is goed voor 20 tot 25 procent van de inkomsten uit datacenters, volgens de marktanalist, terwijl Washington de exportregels voor China steeds verder aanscherpt. "Een ander risico is dat de concurrentie voor Nvidia waarschijnlijk heviger zal worden, wat de marges op de langere termijn onder druk zou kunnen zetten", aldus Hewson. "Nvidia is nu misschien nummer één, maar het zou een grotere uitdaging kunnen worden om dat te blijven", waarschuwde de marktkenner. De aandelen van Nvidia zijn de afgelopen maanden flink gestegen, dankzij een stijging van de vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Ten opzichte van het begin van het jaar noteert het aandeel Nvidia inmiddels 250 procent hoger, op ruim 500 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.