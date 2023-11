Lichtrode opening op Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk met een klein verlies van start. Futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent lager, net als voor de Nasdaq. Beleggers zoeken volgens CIO Mark Haefele van UBS naar aanjagers om de huidige koersrally door te kunnen zetten. Mogelijk kunnen de verkoopcijfers op Black Friday, de start van het feestseizoen, dit zijn. Vanmiddag staan de Chicago Fed index en de bestaande woningverkopen op de agenda, maar de meeste aandacht zal uitgaan naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed vanavond en de kwartaalcijfers van Nvidia nabeurs. Het aandeel Nvidia lijkt, na een plus van 2,3 procent op maandag, vanmiddag iets hoger van start te gaan. Analisten verwachten dat de resultaten afgelopen kwartaal veel hoger uitvielen, maar de vraag is of de groei voldoende is om de markt tevreden te stellen. De euro/dollar handelde op 1,0937 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,418 procent. Olie werd een half procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Zoom Video Communications heeft na een beter dan verwacht derde kwartaal de outlook voor heel 2023 verhoogd. Vooral over de winst werd Zoom flink positiever. Toch lijkt het aandeel iets lager van start te gaan. In tegenstelling tot Zoom verlaagde Lowe's bij de kwartaalcijfers de outlook voor 2023 juist. Toch was de winst afgelopen kwartaal iets hoger dan voorzien. Het aandeel lijkt bijna 5 procent lager te openen. Baidu, de Chinese zoekmachine, presenteerde voorbeurs een betere omzet en winst. Het aandeel lijkt op de Nasdaq ruim 2 procent hoger te gaan openen. Slotstanden De S&P 500 steeg maandag 0,7 procent op 4.547,38 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.151,04 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 14.284,53 punten. Bron: ABM Financial News

