Lowe's verlaagt outlook opnieuw

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lowe's heeft de outlook voor 2023 verlaagd. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse doe-het-zelfketen. Lowe's rekent voor dit jaar op een omzet van 86 miljard dollar. Eerder ging de keten nog uit van 87 tot 89 miljard dollar aan omzet. Op vergelijkbare basis denkt Lowe’s dat de omzet met 5 procent zal dalen, waar eerder rekening werd gehouden met een afname van 2 tot 4 procent. De aangepaste winst per aandeel wordt nu geschat op 13,00 dollar tegen eerder 13,20 tot 13,60 dollar. In mei verlaagde de keten de outlook voor dit jaar ook al. Daarvoor ging Lowe's uit van een omzet van 88 tot 90 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 13,60 tot 14,00 dollar. Derde kwartaal De keten heeft in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 3 november van dit jaar, met de winstgevendheid iets beter gepresteerd dan verwacht. De nettowinst steeg van 154 miljoen tot 1,8 miljard dollar, of 3,06 dollar per aandeel. Lowe's deed in het derde kwartaal van 2022 een afschrijving van 2,1 miljard dollar op de Canadese activiteiten, waardoor de winst per aandeel uitkwam op 0,25 dollar. Zonder deze post zou de winst per aandeel destijds zijn uitgekomen op 3,27 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden voor het afgelopen kwartaal op een winst per aandeel van 3,02 dollar. De omzet daalde van 23,5 miljard tot 20,5 miljard dollar. De vergelijkbare winkelomzet, voor de markt een belangrijke graadmeter, kromp in het derde kwartaal met 7,4 procent. Het aandeel Lowe's noteerde dinsdag in de voorbeurshandel 6,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

