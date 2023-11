Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld, maar zonder grote uitslagen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur vlak op 456,04 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.931,6 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,2 procent met een stand van 7.234,73 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.455,52 punten.



Beleggers zoeken volgens CIO Mark Haefele van UBS naar aanjagers om de huidige koersrally door te kunnen zetten. Mogelijk kunnen de verkoopcijfers op Black Friday, de start van het feestseizoen, dit zijn. De markt is verder in afwachting van de notulen van de Fed en de inbreng van ECB-voorzitter Christine Lagarde in een discussie die wordt georganiseerd door het Duitse ministerie van financiën onder de titel 'Inflation kills democracy'. In de VS staan naast de Fed-notulen nog de Chicago-Fed index en de verkopen van bestaande woningen op de agenda. Olie werd dinsdag goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 77,65 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,11 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0946. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0951 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0950 op de borden.



Bedrijfsnieuws De Europese Commissie voert onaangekondigde inspecties uit bij maaltijdbezorgers. Just Eat Takeaway noteerde 2,0 procent lager, Hellofresh 4,0 procent lager, Delivery Hero 1,8 procent lager en Deliveroo 0,9 procent in het groen. Just Eat Takeaway meldde aan ABM Financial News dat het zich niet bewust is "van inspecties van onze kantoren". Het aandeel Prosus daalde in Amsterdam met 1,7 procent, ondanks een update van het bedrijf die wees op een winstverdubbeling. Volgens zakenbank Jefferies is het echter wachten op de cijfers die op 29 november volgen om echt een goed beeld te kunnen vormen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 steeg maandag 0,7 procent op 4.543,09 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 35.131,61 punten en de Nasdaq noteerde 1,1 procent hoger op 13.079,16 punten. Bron: ABM Financial News

