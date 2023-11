Valuta: euro handhaaft opwaartse trend

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0950 dollar in afwachting van de notulen van de Fed en de inbreng van ECB-voorzitter Christine Lagarde in een discussie die wordt georganiseerd door het Duitse ministerie van financiën onder de titel '"Inflation kills democracy'.

"De euro weet zich gesteund door de woorden van ECB-bestuurders François Villeroy de Galhau en Pablo Hernández de Cos die het maandag nog veel te vroeg vonden om te praten over renteverlagingen in de muntunie", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De euro bereikte dinsdagochtend het voorlopig hoogste punt in de stijgingsfase waar de munt zich momenteel in bevindt, op 1,0965 dollar", aldus Van der Meer.

De handelaar denkt dat zowel Lagarde als de Fed-notulen op gerichte aandacht kunnen rekenen.

In de VS staan naast de Fed-notulen nog de Chicago-Fed index over oktober en de verkopen van bestaande woningen over dezelfde maand op de agenda.

ECB-bestuurder Isabel Schnabel houdt vandaag een speech in Würzburg.

De valutamarkt maakt deze week een zeer korte week door in verband met de viering van Thanksgiving Day op donderdag in de VS, waarna de financiële markten vrijdag een verkorte handelsdag kennen, in verband met Black Friday.

De euro noteerde dinsdag vlak op 1,0944 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8733 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2533 dollar.