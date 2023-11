Inspecties EC bij maaltijdbezorgers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie voert onaangekondigde inspecties uit bij maaltijdbezorgers. Dit meldde de Commissie dinsdagochtend. Het gaat om bezorgers van maaltijden, boodschappen en consumentenartikelen in twee lidstaten. De Commissie heeft zorgen dat de bedrijven mogelijk mededingingsregels niet correct hebben nageleefd. De inspecties zijn een vervolg op een onderzoek dat de Commissie in 2022 uitvoerde. De reikwijdte van het onderzoek is inmiddels vergroot, onder meer omdat het vermoeden bestaat dat commercieel gevoelige informatie is uitgewisseld door de verschillende partijen. Om welke lidstaten en om welke bedrijven het gaat, meldde de Commissie niet. De Commissie benadrukte dinsdag dat inspecties een eerste stap zijn. In dit stadium is nog niet zeker dat er ook daadwerkelijk overtredingen hebben plaatsgevonden. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.