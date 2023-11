Meer omzet voor Baidu

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald en meer winst geboekt. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Chinese zoekmachine.

CEO Robin Li was te spreken over de prestaties en sprak van een "solide" kwartaal onder uitdagende marktomstandigheden. CFO Rong Lux benadrukte de investeringen in AI.

De omzet van Baidu kwam in het afgelopen kwartaal uit op 34,4 miljard Chinese yuan, of 4,7 miljard dollar. In het derde kwartaal van 2022 kwam de omzet uit op 32,5 miljard yuan. Dat betekent een omzetstijging van 6 procent op jaarbasis. Op kwartaalbasis steeg de omzet met 1 procent.

De operationele winst liep met 18 procent op jaarbasis op naar 6,3 miljard yuan. Op kwartaalbasis steeg de winst met 20 procent.

Onder de streep bleef in het derde kwartaal een winst over van 6,7 miljard yuan, of 916 miljoen dollar. Een jaar eerder leed Baidu nog een klein verlies, maar in het tweede kwartaal van dit jaar was er een winst van 5,2 miljard yuan.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 20,40 yuan of 2,80 dollar.