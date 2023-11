Weinig spektakel op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde dinsdag rond de klok van elf uur 0,1 procent lager op 758,91 punten.

Net als maandag moeten beleggers het stellen zonder veel nieuws. Daardoor is het ook relatief rustig op de obligatiemarkt, merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.

Beleggers zoeken volgens CIO Mark Haefele van UBS naar aanjagers om de huidige koersrally door te kunnen zetten. Mogelijk kunnen de verkoopcijfers op Black Friday, de start van het feestseizoen, dit zijn.

"In de komende maanden verwachten we dat de mondiale groei zal vertragen, en de centrale banken in de ontwikkelde landen zullen hun collega's in de opkomende landen volgen door te beginnen met het verlagen van de rente", vulde Alejo Czerwonko van UBS aan.

Vanavond nabeurs volgen de belangrijkste agendapunten, met de notulen van de laatste Fed-vergadering en de cijfers van Nvidia. Het aandeel Nvidia bereikte maandag, net als Microsoft, een 'all time high'.

Dat deze twee bedrijven door beleggers zo hoog worden gewaardeerd, staat niet op zichzelf volgens ING. De kansen voor deze bedrijven bij de ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) worden door beleggers bijzonder groot geacht. "En daar zijn wij het mee eens", aldus Wiersma van ING.

Zo kwam de Nasdaq maandag op de hoogste stand sinds januari 2022.

De euro/dollar handelde dinsdag vrijwel onveranderd op 1,0942 en de Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,412 procent.

Olie werd dinsdag 0,7 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

ASMI was dinsdag de koploper in de AEX met een koerswinst van 1,2 procent. Adyen won 0,9 procent. ASR Nederland werd 0,8 procent duurder.

Shell en Prosus waren de grootste dalers met verliezen van 0,8 en 1,4 procent. De kernwinst van Prosus uit voortgezette activiteiten zal in de eerste helft van het gebroken boekjaar naar verwachting met 0,35 tot 0,38 dollar per aandeel stijgen ten opzichte van de 0,39 dollar die werd behaald in de eerste zes maanden in dezelfde periode in 2022. Volgens zakenbank Jefferies is het toch echter wachten op de cijfers die op 29 november volgen om echt een goed beeld te kunnen vormen.

In de AMX ging Aperam aan de leiding met een winst van 1,5 procent. Arcadis steeg 1,2 procent. OCI en AMG verloren 1,6 en 3,2 procent.

Bij de smallcaps ging CM.com 1,4 procent in het groen en won BAM 1,3 procent. B&S en Accsys daalden 1,9 en 2,6 procent.

B&S wil in de periode van 2024 tot en met 2026 jaarlijks een autonome omzetgroei realiseren van 5 tot 7 procent met een EBITDA-marge van 5 tot 6 procent, zo bleek in aanloop naar de beleggersdag vandaag.

Accsys meldde een hogere omzet, maar ook dat het aandelen en converteerbare leningen gaat uitgeven om zo 34 miljoen euro op te halen.

Het lokaal genoteerde Avantium won 8,4 procent. Avantium heeft een samenwerkingsovereenkomst met Albert Heijn gesloten voor de ontwikkeling van duurzamere verpakkingen. Financiële details werden niet gegeven.