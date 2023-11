AEX vermoedelijk licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een licht positieve opening, na een hoger slot op Wall Street maandagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

De AEX bleef maandag tijdens een nieuwsluwe handelsdag nog dicht bij huis met een stijging van 0,1 procent op een slotstand van 759,47 punten. Vorige week steeg de hoofdindex van het Damrak nog ruim anderhalf procent.

Nu het cijferseizoen vrijwel achter de rug is en de renteverwachtingen dalen, een trend waarop de aandelenmarkten de afgelopen drie weken al positief hebben gereageerd, lijken beleggers op zoek te zijn naar een nieuwe aanjager.

Donderdag vieren Amerikanen Thanksgiving en blijft Wall Street gesloten en op Black Friday zijn de Amerikaanse beurzen maar een halve handelsdag geopend. Veel handelaren en werknemers van institutionele partijen in de VS nemen deze week vakantiedagen op, en meestal betekent dit dat ook in Europa de volumes laag blijven.

Wel zullen veel beleggers nauwlettend in de gaten houden hoeveel de Amerikanen aan het begin van de feestperiode zullen uitgeven.

En er waren al waarschuwingssignalen, zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Retailgigant Walmart stelde eind vorige week dat consumenten noodgedwongen een groter deel van hun besteedbaar inkomen besteden aan 'gewone boodschappen' zoals voeding, en minder aan 'luxe producten' zoals elektronica. Vanuit sectorgenoten klinkt een soortgelijk geluid.

Op Wall Street zagen beleggers maandagavond echter geen beren op de weg en de S&P 500 steeg 0,7 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1,1 procent bij schreef.

Microsoft won ruim 2 procent en het aandeel scherpte zijn hoogste koers ooit aan, nadat bekend werd dat Sam Altman zich bij het bedrijf voegt. Altman werd vorige week nog afgezet als CEO van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Microsoft heeft 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI en is de belangrijkste geldschieter.

De Aziatische beurzen blijven vanochtend dicht bij huis.

De Amerikaanse olie-future won maandagavond in New York ruim twee procent, na al een stijging van ruim vier procent op vrijdag. Vanochtend daalt de olieprijs evenwel met 0,7 procent tot 77,28 dollar per vat.

Vandaag zal de aandacht onder meer uitgaan naar de vrijgave vanavond van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve, en nabeurs op Wall Street de cijfers van chipgigant Nvidia.

Bedrijfsnieuws

De kernwinst van Prosus uit voortgezette activiteiten zal in de eerste helft van het gebroken boekjaar naar verwachting met 0,35 tot 0,38 dollar per aandeel stijgen ten opzichte van de 0,39 dollar die werd behaald in de eerste zes maanden in dezelfde periode in 2022. Dat zou een groei betekenen van 91 tot 98 procent, volgens Prosus. Analisten van Jefferies zeiden in een reactie dat de trading update weinig informatie bevat en dat beleggers moeten wachten tot de volledige halfjaarcijfers op 29 november worden gepresenteerd, "om een idee te krijgen van de kasstroom van de groep en de kracht van de balans."

B&S wil in de periode van 2024 tot en met 2026 jaarlijks een autonome omzetgroei realiseren van 5 tot 7 procent, een EBITDA-marge van 5 tot 6 procent, een rendement op het geïnvesteerde kapitaal van meer dan 25 procent en een schuldratio van minder dan 3,0. B&S heeft zich verder versterkt met de acquisitie van 12,5 procent in Fragrance Net.

Pharming behandelde de eerste patiënt in een klinische leniolisib-studie met kinderen van één tot zes jaar.

Avantium heeft een samenwerkingsovereenkomst met Albert Heijn gesloten voor de ontwikkeling van duurzamere verpakkingen. Financiële details werden niet gegeven.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg maandag 0,7 procent op 4.547,38 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.151,04 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent hoger op 14.284,53 punten.