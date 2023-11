Avantium gaat samenwerken met Albert Heijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft een samenwerkingsovereenkomst met Albert Heijn gesloten voor de ontwikkeling van duurzamere verpakkingen. Dit maakte Avantium, een ontwikkelaar van bioplastics, dinsdagochtend bekend. Daarvoor wordt Avantium's 100 procent plantaardige en circulaire materiaal PEF ingezet voor verschillende verpakkingsvormen. Refresco produceert voor Albert Heijn een nieuwe vruchtensapfles van PEF. Dit zal de eerste PEF-toepassing zijn die in Albert Heijn winkels geïntroduceerd wordt, zodra Avantium's commerciële fabriek voor PEF gaat draaien. Hiermee is Albert Heijn de eerste supermarktketen ter wereld die PEF-verpakkingen gebruikt voor eigen-merkproducten. Er werden dinsdag geen financiële details bekend gemaakt. Bron: ABM Financial News

