B&S presenteert groeistrategie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft dinsdag voorbeurs in aanloop naar de beleggersdag de strategie voor 2024 tot en met 2026 gepresenteerd, met daarin opgenomen een aantal groeidoelstellingen. B&S wil in deze drie jaar jaarlijks een autonome omzetgroei realiseren van 5 tot 7 procent, een EBITDA-marge van 5 tot 6 procent, een rendement op het geïnvesteerde kapitaal van meer dan 25 procent en een schuldratio van minder dan 3,0. De pay-out ratio voor het dividend stelde de onderneming vast op 40 procent. B&S heeft zich verder versterkt met de acquisitie van 12,5 procent in Fragrance Net. Deze transactie is goed voor 23,9 miljoen dollar, waarvan 10,5 miljoen dollar wordt voldaan over een periode van 7 jaar in gelijke tranches. Met deze transactie heeft B&S een belang van 87,5 procent in Fragrance Net. Begin deze maand zei B&S bij een kwartaalupdate dat de EBITDA-marge in 2023 rond de 5 procent zal liggen. B&S Group zei toen te verwachten dat het koopgedrag van consumenten een factor blijft die de omzet en marges in de rest van het jaar zal beïnvloeden, daarbij onder meer wijzend op de hoge inflatie. Daarnaast herhaalde het bedrijf de verwachting van een marginale groei van de omzet in de tweede helft van het jaar, en verder stijgende brutomarges dankzij de veranderende samenstelling van de omzet. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.