Zoom verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft na een beter dan verwacht derde kwartaal de outlook voor heel 2023 verhoogd. Dit bleek maandag nabeurs bij de resultaten van de Amerikaanse videovergaderdienst.

"Door onze sterke prestaties op een aantal gebieden hebben we onze vooruitzichten voor de omzet en aangepaste winstgevendheid voor het hele jaar verhoogd, evenals die voor de vrije kasstroom, die we nu verwachten tussen 1,34 miljard en 1,35 miljard dollar, een stijging van ongeveer 13 procent op jaarbasis", zei CEO Eric Yuan in een toelichting.

Voor het hele boekjaar rekent Zoom nu op een omzet van 4.506 miljoen tot 4.511 miljoen dollar, waar eerder een omzet van 4.485 miljoen en 4.495 miljoen dollar werd voorspeld.

De aangepaste winst per aandeel van 4,63 en 4,67 dollar is flink opwaarts bijgesteld naar 4,93 tot 4,95 dollar.

Analisten geraadpleegd door FactSet verwachten een jaaromzet van 4.492 miljoen dollar en een aangepaste winst per aandeel van 4,68 dollar.

Zoom verwacht in het lopende vierde kwartaal een omzet van 1.125 miljoen tot 1.130 miljoen dollar. De aangepaste winst wordt geraamd op 1,13 tot 1,15 dollar per aandeel.

Analisten voorspellen een winst per aandeel van 1,09 dollar en een omzet van 1.129 miljoen dollar.

Kwartaalcijfers

In het derde kwartaal kwam de nettowinst uit op 141,2 miljoen dollar, of 0,45 dollar per aandeel, tegen 48,4 miljoen dollar of 0,16 dollar per aandeel een jaar eerder.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,29 dollar in het derde kwartaal. Hier rekenden Zoom zelf op een aangepaste winst per aandeel van 1,07 tot 1,09 dollar. Analisten gingen uit van 1,08 dollar.

De omzet steeg met ruim 3 procent op jaarbasis, van 1.101,9 miljoen naar 1.136,7 miljoen dollar. Hier ging Zoom uit van 1.115 miljoen tot 1.120 miljoen dollar en rekende de markt op 1.119 miljoen dollar.

Bij constante wisselkoersen steeg de omzet met 3,5 procent. Bij Enterprise was sprake van een omzetstijging van 7,5 procent op jaarbasis. Bij Online daalden de opbrengsten met 2,4 procent op jaarbasis.

Het aandeel Zoom noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs ruim 2 procent hoger.