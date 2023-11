Olieprijzen stijgen verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn maandag verder gestegen. Bij een settlement van 77,83 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Ook Brent werd zo'n 2 procent duurder ten opzichte van vrijdag. De stijgingen volgden op een bericht in de Financial Times dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productiebeperkingen tot volgend jaar zal verlengen, terwijl de rest van de OPEC verdere verlagingen overweegt. De olieprijzen sloten vrijdag al fors hoger maar noteerden wel een vierde week van dalingen. Beleggers maken zich zorgen dat de wereldwijde vraag naar energie samen met de economie kan verzwakken. Ondertussen lijkt de oorlog in het Midden-Oosten zich nog niet uit te breiden naar olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië of Iran. De voorraden zijn ook toegenomen in de opslagfaciliteiten in Cushing in Oklahoma. "De recente zwakte heeft de ruis doen toenemen over wat OPEC+ zal besluiten te doen tijdens de vergadering op 26 november", aldus ING. Het technisch comité van OPEC+ komt zondag bijeen om het beleid van OPEC+ te evalueren. ING verwacht dat Saoedi-Arabië en Rusland tot begin 2024 zullen blijven snijden in de aanvoer, maar dat de bredere OPEC+ groep ook kan overwegen om de productie te verlagen. "Een sterkere [productie]vermindering door de groep in combinatie met de verlenging van de vrijwillige vermindering door de Saoedi's en Rusland zou meer dan genoeg zijn om ervoor te zorgen dat het overschot dat momenteel in het eerste kwartaal van 2024 wordt verwacht, verdwijnt", aldus ING. Bron: ABM Financial News

