Weinig beweging op Beursplein 5

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger gesloten. De AEX steeg 0,1 procent naar 759,47 punten. Beleggers moesten het stellen met een vrijwel lege agenda. Uit Duitsland kwam het goede nieuws dat de producentenprijzen blijven dalen, terwijl dat ook gold voor de leidende indicatoren in de VS. Meer stond er niet op de agenda. Later deze week volgen nog de notulen van de laatste rentevergaderingen van de Fed en de ECB en de voorlopige inkoopmanagersindexen. Nu de cijfers over de Amerikaanse economie wat "zachter: zijn, hopen beleggers dat de Fed volgend jaar agressiever zal versoepelen, maar misschien zijn beleggers hier wel iets te optimistisch, denkt CIO Mark Haefele van UBS. "Het wordt geen soepel proces", waarschuwde Haefele. Volgens de expert daarom een goed moment om meer kwaliteitsaandelen en -obligaties te kopen om zo "de portefeuilles voor te bereiden op het komende jaar". Donderdag vieren Amerikanen Thanksgiving en blijft Wall Street gesloten en op Black Friday zijn de Amerikaanse beurzen maar een halve handelsdag geopend. Meestal betekent dit dat ook in Amsterdam de volumes laag blijven. Wel zullen veel beleggers nauwlettend in de gaten houden hoeveel de Amerikanen aan het begin van de feestperiode zullen uitgeven. En er waren al waarschuwingssignalen, zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. Retailgigant Walmart stelde dat consumenten noodgedwongen een groter deel van hun besteedbaar inkomen besteden aan 'gewone boodschappen' zoals voeding, en minder aan 'luxe producten' zoals elektronica. Vanuit sectorgenoten klinkt een soortgelijk geluid. Een andere constatering is dat consumenten meer gaan 'koopjes jagen' en gevoeliger zijn voor prijsacties. "Ook dat wijst op een verkrapping van de koopkracht", aldus Aben. "De motor achter de weerbaarheid van de Amerikaanse economie, namelijk de consument, zou dan weleens aan een fors lager toerental kunnen gaan draaien. Iets waar analisten in hun projecties voor de bedrijfswinsten in 2024 niet echt rekening mee houden", gaf Aben beleggers aan het begin van de week mee. De euro/dollar handelde maandag op 1,0941 en olie werd bijna 3 procent duurder, op berichten dat OPEC meer productieverlagingen overweegt. Komende zondag evalueert het technisch comité van OPEC+ het productiebeleid. Stijgers en dalers Besi en Prosus waren maandag de uitblinkers in de AEX. De halfgeleiderspecialist steeg 2,2 procent en de internetinvesteerder werd 1,4 procent duurder. Nabeurs kwam Prosus met een update. Shell profiteerde van een stijgende olieprijs en volgens Reuters zijn Shell en het nationale aardgasbedrijf van Trinidad en Tobago dicht bij goedkeuring van een licentie door Venezuela om een veelbelovend aardgasveld onder de zeebodem te ontwikkelen. Het aandeel Shell werd 1,2 procent duurder. Unilever en UMG waren met verliezen van 1,0 en 1,7 procent de grootste dalers. In de AMX waren SBM Offshore en AMG de uitblinkers met 1,5 en 0,7 procent koerswinst. Fagron en OCI verloren meer dan 2 procent en Alfen, vorige week na cijfers nog een uitblinker, leverde zelfs 5,7 procent in. Vivoryon was de koploper bij de smallcaps met 6,6 procent koerswinst. Brunel won 3,4 procent, maar CM.com verloor 2,2 procent. Het lokaal genoteerde Avantium werd 12,6 procent duurder. Tussenstand Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 won de S&P 500 index 0,4 procent en steeg de Nasdaq 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

