Wall Street start de week voorzichtig

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtrode opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 fractioneel lager.

Wall Street is vrijdag nagenoeg vlak geëindigd, maar sloot wel voor de derde week op rij hoger. Op weekbasis wonnen de drie toonaangevende indexen rond de 2 procent.

Deze winsten kwamen mede tot stand, omdat de inflatiecijfers van afgelopen week de markt niet tegenvielen en zij beleggers de hoop gaven dat het ergste op het vlak van inflatie achter de rug is. Dit voedt ook de verwachting dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente. In de markt leeft zelfs de verwachting dat de rente volgend jaar weer snel omlaag kan.

Econoom Luc Aben bij Van Lanschot Kempen gaf aan dat beleggers de gedachte omarmden van een 'zachte landing' voor de Amerikaanse economie. Een scenario waarin de inflatie onder controle komt, zonder dat de groei al te veel schade oploopt. Voor dat laatste kwam er vanuit de detailhandelsverkopen trouwens een bemoedigende boodschap. Blijkbaar hield de consument ook in de maand oktober zijn bestedingen op een degelijk niveau, aldus Aben.

Maar Aben wees ook op de waarschuwende woorden van retailgigant Walmart, wat stelde dat consumenten noodgedwongen een groter deel van hun besteedbaar inkomen besteden aan ‘gewone boodschappen’ zoals voeding, en minder aan ‘luxe producten’ zoals elektronica. Vanuit sectorgenoten klinkt een soortgelijk geluid.

Een en ander werpt de vraag op of de opluchting bij beleggers over zo’n zachte landing, en dan specifiek bij aandelenbeleggers, niet al te voortvarend is, aldus de econoom.

De olieprijzen liepen vanochtend wat op en een vat WTI-olie steeg met 2 procent naar 77,41 dollar. Hiermee werd de winst van vrijdag nog wat verder uitgebouwd, nu de verwachtingen toenemen dat OPEC+ de aanbodbeperkingen zal aanscherpen om zo de olieprijzen te ondersteunen.

De euro/dollar steeg opnieuw en wist 0,2 procent bij te schrijven op 1,0927. Door de gunstige inflatiecijfers in de VS zat de euro afgelopen week duidelijk in de lift ten opzichte van de dollar, en vanochtend werd die opmars voortgezet.

"Het narratief dat de Amerikaanse rente 'higher for longer' zou blijven, heeft lang gedomineerd en staat nu toch op losse schroeven", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Niet alleen de Amerikaanse tienjaarsrente is fors teruggelopen, van ongeveer 5 naar nu minder dan 4,5 procent, maar ook de dollar is hierdoor duidelijk verzwakt. "Die vrij eenvoudige analyse is waar het op dit moment om draait."

Dinsdagavond staan de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve op het menu. Donderdag blijven de Amerikaanse beurzen gesloten in verband met de viering van Thanksgiving en vrijdag, op Black Friday, gaan de markten na een halve sessie al dicht.



Bedrijfsnieuws

Nvidia zal naar verwachting 0,7 procent hoger gaan openen in aanloop naar de cijfers van dinsdagavond nabeurs. Volgens Factset verwachten de geraadpleegde analisten dat het chipbedrijf de verwachtingen zal overtreffen. Toch bestaan er nog steeds zorgen over de waardering van het bedrijf.

Microsoft zal naar verwachting 0,4 procent hoger gaan openen, nadat bekend werd gemaakt dat Sam Altman zich bij het bedrijf voegt. Microsoft heeft 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI en is de belangrijkste geldschieter. Altman werd vorige week nog afgezet als CEO van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.

Slotstanden

De S&P 500 steeg vrijdag 0,1 procent naar 4.514,02 punten, de Dow Jones index steeg fractioneel naar 34.947,28 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 14.1254,48 punten.