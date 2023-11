Wall Street op weg naar voorzichtige opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting licht hoger openen, waarbij het vanwege Thanksgiving een korte beursweek zal zijn.

Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 0,1 procent in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag nagenoeg vlak geëindigd, maar sloten wel voor de derde week op rij hoger af. Op weekbasis wonnen de drie indexen rond de 2 procent.

Deze winsten kwamen mede tot stand, omdat de inflatiecijfers van afgelopen week de markt niet tegenvielen en zij beleggers de hoop gaven dat het ergste op het vlak van inflatie achter de rug is. Dit voedt ook de verwachting dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente. In de markt leeft zelfs de verwachting dat de rente volgend jaar weer snel omlaag kan.

Philippe Gijsels, marktstrateeg bij BNP Paribas Fortis, zei in een exclusief gesprek tegen ABM Financial News onder andere dat beleggers toch wat voorzichtig moeten zijn.

"De markten anticiperen momenteel op een 'zachte landing' met dalende rentes. Dat is een optimistische verwachting. Als dit scenario niet uitkomt en de economie verder vertraagt, of als we in een diepere recessie belanden dan nu in de VS is ingeprijsd, kunnen de bedrijfswinsten onder druk komen te staan. "Het ergste scenario zou een combinatie van stijgende inflatie en economische vertraging zijn", volgens de strateeg die toch wel enkele scenario’s mogelijk ziet die niet positief zijn.

De olieprijzen liepen vanochtend wat op en een vat WTI-olie steeg met 1,3 procent naar 76,92 dollar. Hiermee werd de winst van vrijdag nog wat verder uitgebouwd, nu de verwachtingen toenemen dat OPEC+ de aanbodbeperkingen zal aanscherpen om zo de olieprijzen te ondersteunen.

De euro/dollar steeg opnieuw en wist 0,1 procent bij te schrijven op 1,0920. Door de gunstige inflatiecijfers in de VS zat de euro afgelopen week duidelijk in de lift ten opzichte van de dollar, en vanochtend werd die opmars voortgezet.

Bedrijfsnieuws

Nvidia zal licht hoger gaan openen in aanloop naar de cijfers van dinsdagavond nabeurs. Volgens Factset verwachten de geraadpleegde analisten dat het chipbedrijf de verwachtingen zal overtreffen. Toch bestaan er nog steeds zorgen over de waardering van het bedrijf.

Microsoft zal naar verwachting 1,3 procent hoger gaan openen, nadat bekend werd gemaakt dat Sam Altman zich bij het bedrijf voegt. Microsoft heeft 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI en is de belangrijkste geldschieter. Altman werd vorige week nog afgezet als CEO van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.

Slotstanden

De S&P 500 steeg vrijdag 0,1 procent naar 4.514,02 punten, de Dow Jones index steeg fractioneel naar 34.947,28 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 14.1254,48 punten.