Europese beurzen blijven dichtbij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur licht hoger in een relatief rustige markt, in afwachting van economische cijfers en notulen van de centrale banken later in de week.

De brede STOXX Europe 600 index steeg nog geen 0,1 procent tot 456,04 punten, de Duitse DAX daalde met 0,2 procent tot 15.892 punten en de Franse CAC 40 klom 0,3 procent op 7.255 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,1 procent lager op 7.496 punten.



Bayer was een opvallende daler na een nieuwe tegenslag in een miljardenclaimzaak rond het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup en slecht nieuws over een kandidaatmedicijn.

Zowel de ECB als de Fed kunnen de rente nog lang hoog houden, nu de economieën de impact van de hogere rente goed lijken te doorstaan, stelde DNB Asset Management. "De arbeidsmarkten zijn nog behoorlijk krap, wat erop wijst dat de rente nog enige tijd op verhoogde niveaus zullen moeten worden gehouden." DNB denkt dat de eerste renteverlagingen in de tweede helft van 2024 kunnen worden verwacht, maar ze kunnen ook best nog het hele jaar 2024 op de huidge niveaus blijven.

De olieprijs steeg. Een januari-future West Texas Intermediate werd 1 procent duurder op 76,80 dollar. Brent-olie kostte 81,39 dollar.

Economisch nieuws dat de markt in beweging kan zetten deze week, zijn de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed, die dinsdagavond worden gepubliceerd, en die van de ECB op donderdag. Ook zijn er cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen en vooruitblikkende Europese en Amerikaanse inkoopmanagersindexen voor de maand november.

De euro/dollar noteerde op 1,0926. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0906 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Bayer was met afstand de opvallendste beweger op de Europese beurzen. Het aandeel verloor 18 procent. Een jury in Missouri vond dat het Duitse chemiebedrijf schuldig is in een zaak aangespannen door gebruikers die zeggen dat het middel Roundup van Bayer-aankoop Monsanto kanker veroorzaakte. Sinds deze overname van Monsanto werd het aandeel Bayer ongeveer de helft minder waard. Maar Bayer maakte ook bekend om vroegtijdig te stoppen met een Fase 3-studie naar een medicijn om onder meer beroertes te voorkomen. Het besluit tot stopzetten volgde na een aanbeveling van een onafhankelijke commissie, het IDMC, na constatering van een gebrek aan werkzaamheid.

De Zwitserse private bank Julius Baer rekent dit jaar op minder winst door hogere voorzieningen voor oninbare leningen en meer belastingen. In het afgelopen kwartaal kwam er wel meer geld van beleggers binnen bij de bank.



Maersk kreeg een koersdoelverlaging van AlphaValue. Het bedrijf zou gevoelig zijn voor de tarieven voor het vervoer van zeecontainers nu nieuwe vrachtschepen tot overcapaciteit leiden in 2024.

Glencore, ooit groot geworden met kolenmijnen, gaat daar geheel uit stappen. Glencore focust op metalen die nodig zijn voor batterijen voor elektrische auto's en andere groene technologieën.

Kleding- en modebedrijven deden relatief goede zaken. Inditex steeg 2 procent, Zalando 3 procent en Adidas ruim 1,5 procent.

Treinenbouwer Alstom steeg 3 procent in Parijs en vliegtuigbouwer Airbus won ruim 1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

Wall Street sloot vrijdag nagenoeg vlak, maar sloot wel voor de derde week op rij de week met winst af. De S&P 500 steeg 0,1 procent naar 4.514,02 punten, de Dow Jones index steeg fractioneel naar 34.947,28 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 14.1254,48 punten.