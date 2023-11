Jefferies verlaagt koersdoel Tesla naar $210 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft maandag het koersdoel van Tesla verlaagd van 250,00 naar 210,00 dollar en handhaafde het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de analisten van de zakenbank. De analisten zijn niet echt te spreken over de ontwikkeling en komende lancering van de Cybertruck, gezien de kosten en groeivooruitzichten. Sterker, ze denken dat als Tesla met deze truck stopt, het aandeel zou profiteren en het ook de onderneming zou helpen om zich weer opnieuw te focussen op een voorsprong die te danken was aan eenvoud, schaal en snelheid. Echter, dit ligt zo vlak voor de lancering niet in de lijn der verwachtingen, beseft ook Jefferies. De analisten houden er dan ook rekening mee dat Tesla in de komende twaalf tot achttien maanden in een langzamer tempo zal groeien, en niet in staat zal zijn om te profiteren van de vertragingen bij concurrenten. Europese autofabrikanten komen volgend jaar met elektrische voertuigen van 25.000 euro op de markt en Chinese autofabrikanten gaan met een snellere productiecyclus werken, waarschuwde Jefferies. Toch zien de analisten positieve ontwikkelingen zoals het opnieuw hanteren van dynamische prijzen, enige verlichting van de druk die Telsa in de Chinese markt ervaart en nieuwe prikkels om de voorraden aan het einde van het jaar weg te werken. Jefferies wees erop dat het opvoeren van de productie van de 4680 batterij vermoedelijk de meest kritische variabele is voor de marges in 2024. Ook zijn de analisten te spreken over de uitbreidingsplannen in Berlijn en mogelijke samenwerkingen met Chinese bedrijven op het gebied van autonoom rijden. Desalniettemin heeft Jefferies de taxatie voor 2023 voor de EBIT met 15 procent verlaagd en die voor de vrije kasstroom met 35 procent. Het aandeel Tesla sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 234,30 dollar. Bron: ABM Financial News

