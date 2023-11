Valuta: dollar zakt verder weg

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is maandag verder weggezakt door de speculatie dat de rente een piek heeft bereikt. De greenback stond op het laagste niveau in ruim twee maanden.

De euro/dollar steeg maandag 0,1 procent tot 1,0929 dollar, nadat eerder een top werd bereikt op 1,0937, volgens FactSet.



De euro steeg vorige week ruim 2 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

"Het narratief dat de Amerikaanse rente 'higher for longer' zou blijven, heeft lang gedomineerd en staat nu toch op losse schroeven", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Niet alleen de Amerikaanse tienjaarsrente is fors teruggelopen, van ongeveer 5 naar nu minder dan 4,5 procent, maar ook de dollar is hierdoor duidelijk verzwakt. "Die vrij eenvoudige analyse is waar het op dit moment om draait."

Rabobank houdt in dat kader ook zijn verwachting voor de euro/dollar tegen het licht. Vooralsnog luidt die dat de euro over drie maanden zal verzwakken tot 1,02 dollar.



"De Amerikaanse dollar flirt met 'oversold'-condities en test een kritische steunniveau in het 200-daags voortschrijdend gemiddeld, wat wijst op een mogelijke pauze in de aanhoudende verkoopgolf van de dollar, bij gebrek aan vers nieuws", aldus valuta-analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote.

Voor het weekend voorspelde Danske Bank dat de euro/dollar in de komende maand tot 1,10 kan stijgen, door zwakke Amerikaanse economische cijfers en toegenomen risicobereidheid bij beleggers. Maar in de komende zes tot twaalf maanden zien de analisten de munt weer terugvallen tot 1,06 en uiteindelijk 1,04.



De Argentijnse peso blijft intussen in waarde dalen. Begin 2021 lag de koers nog rond 100 peso voor een euro, inmiddels is dat 385 peso per euro.

Argentinië kan zich opmaken voor een experiment in libertaire economie, waarschuwden analisten van Rabobank, na de overwinning van de rechts libertariër Javier Milei in de presidentsverkiezingen, in een race tegen de minister van economie Sergio Massa.

De plannen van de nieuw verkozen president om de Argentijnse munt te koppelen aan de Amerikaanse dollar lijken weinig kans van slagen te hebben, omdat Argentinië weinig buitenlandse reserves heeft om die koppeling te ondersteunen. Mevissen van Rabobank ziet daarin wel enige overeenkomst met Turkije, dat flink wat reserves heeft verbruikt om zijn munt te ondersteunen. "Dat helpt dan even, maar als de onderliggende situatie niet verbetert, dan levert het uiteindelijk niets op."

Argentinië kampt met hoge inflatie en wegsmeltende valutareserves.

Milei noemt zichzelf een anarcho-kapitalist en heeft beloofd de Argentijnse peso in te ruilen voor de Amerikaanse dollar, de centrale bank van zijn land af te schaffen en de overheid te verkleinen, naast andere, meer linkse voorstellen. Dit kan een testcasus worden van onbeperkt vrijemarktkapitalisme, volgens Rabobank, mogelijk met een pijnlijke periode van deflatie, waarin Milei waarschijnlijk weinig zal doen om de economie te beschermen.

Economisch nieuws dat de markt in beweging kan zetten deze week zijn de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed, die dinsdagavond worden gepubliceerd, en die van de ECB op donderdag. Ook zijn er cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen en vooruitblikkende Europese en Amerikaanse inkoopmanagersindexen voor de maand november.

Wall Street is donderdag gesloten voor Thanksgiving en gaat vrijdag eerder dicht in verband met Black Friday, zodat er die dagen ook op andere beurzen naar verwachting minder handel zal zijn.