AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef maandagochtend dicht bij huis en noteerde nagenoeg vlak. Rond de klok van elf uur stond de AEX fractioneel hoger op 759,35 punten.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog ruim anderhalf procent hoger naar 758,59 punten. Het was de derde weekwinst op rij.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING maken we ons hier op voor de spannendste Tweedekamerverkiezingen in jaren en hebben we een korte beursweek in de VS, waar donderdag Thanksgiving wordt gevierd.

Vrijdag gaan de Amerikanen los met Black Friday, de start van het koopseizoen. Dan zal blijken of de consumentenbestedingen net zo hoog zijn als in voorgaande jaren en de economie een extra zetje kan geven, aldus Wiersma.

Ook wees de expert van ING erop dat vanmorgen de Nikkei index even het hoogste niveau noteerde in 33 jaar. Daarna leverde de inxex in en sloot uiteindelijk 0,6 procent lager omdat de yen in de laatste handelsuren sterker werd. Met een koerswinst dit jaar van bijna 28 procent is de Nikkei index één van de best presterende beurzen, maar door de zwakkere yen blijft daar in euro's gemeten maar zo'n 10 procent van over.

Verder werd maandagochtend bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in oktober opnieuw fors lager waren dan een jaar eerder. Op jaarbasis daalden de prijzen met 11,0 procent, na een daling van 14,7 procent in september. Dat was de sterkste afname sinds Destatis begon met het bijhouden van de data.

De olieprijzen liepen vanochtend wat op en een vat Brent olie steeg met 0,7 procent naar 81,18 dollar. Hiermee werd de winst van vrijdag nog wat verder uitgebouwd, nu de verwachtingen toenemen dat OPEC+ de aanbodbeperkingen zal aanscherpen om zo de olieprijzen te ondersteunen.

De euro/dollar steeg opnieuw en wist 0,3 procent bij te schrijven op 1,0938. Door de gunstige inflatiecijfers in de VS zat de euro afgelopen week duidelijk in de lift ten opzichte van de dollar, en vanochtend werd die opmars voortgezet.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Prosus en Wolters Kluwer aan kop met winsten van 1,1 procent en Besi steeg zelfs met 1,3 procent. UMG verloor 1,7 procent.

In de AMX won Galapagos 1,8 procent. Alfen en Allfunds Group verloren daarentegen 2,4 en 2,3 procent.

In de AScX ging Avantium aan de leiding met een winst van bijna 10 procent met relatief hoge omzetten, zonder directe aanleiding. Ook TomTom steeg maandagochtend met 3 procent. De navigatiespecialist werd zondag in het programma Businessclass getipt door Wierda Vermogensbeheer, vanwege het lopende aandeleninkooprogramma.

CM.com sloot de gelederen met een verlies van 1,9 procent.