Microsoft kondigt komst Sam Altman aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft blijft inzetten op AI en presenteerde Sam Altman als nieuwe topman van zijn AI-researchteam. Dit schreef CEO Satya Nadella van Microsoft maandag op LinkedIn. "We blijven gecommitteerd aan onze samenwerking met OpenAI", schreef Nadella. Hij voegde eraan toe alle vertrouwen te hebben in de roadmap van het bedrijf. OpenAI zal voortaan geleid worden door Emmett Shear "en we kijken ernaar uit hem te leren kennen", aldus Nadella. "En we zijn extreem enthousiast om te delen dat Sam Altman en Greg Brockman, samen met collega's, zich bij Microsoft zullen voegen om een nieuw geavanceerd AI- researchteam te leiden", aldus de CEO van Microsoft. Nadella beloofde voldoende middelen om succes te boeken. "We hebben de afgelopen jaren veel geleerd over hoe we oprichters en innovators ruimte moeten geven." Microsoft heeft 13 miljard dollar geïnvesteerd in OpenAI en is de belangrijkste geldschieter. Altman werd vorige week nog afgezet als CEO van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Bron: ABM Financial News

