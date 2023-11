AEX start handelsweek afwachtend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel in het groen.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog ruim anderhalf procent hoger naar 758,59 punten. Het was de derde weekwinst op rij.

De beurzen profiteerden afgelopen week vooral van gunstige inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, waardoor de tienjaarsrente in de VS verder daalde.

"De reden dat de markten zo enthousiast reageerden, is dat alles op zijn plaats lijkt te vallen voor wat beleggers het Goudlokje-scenario noemen, namelijk een vertraging van de inflatie met eveneens een vertraging van de banengroei en een economie die overeind blijft", zei Bernard Keppenne van CBC Banque.

Het inflatierapport is op geen enkel front reden voor de Federal Reserve om de rente nog verder te verhogen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De hoofdindices op Wall Street wisten afgelopen week circa 2 procent bij te schrijven.

"Het marktsentiment heeft een significante wending genomen", zei Philippe Gijsels, marktstrateeg bij BNP Paribas Fortis tegen ABM Financial News. "We zijn verschoven van een verhaal van hogere rentevoeten naar een consensus die wijst op teleurstellende groei- en inflatiecijfers in de toekomst" aldus Gijsels.

Gijsels merkte ook op dat de snelle verandering in het sentiment gezorgd heeft voor extra opwaartse druk in de markten. "Veel hedgefondsen hadden shortposities in obligaties en aandelen, wat leidde tot een aanzienlijke short squeeze. Nu is het wachten op bevestiging dat de situatie ook fundamenteel verbetert".

Toch waarschuwde hij voor overdreven optimisme. "De markten anticiperen momenteel op een 'zachte landing' met dalende rentes. Dat is een optimistische verwachting."

De olieprijs wist vrijdag te herstellen en een december-future West Texas Intermediate koerste ruim vier procent hoger naar 75,89 dollar. Ondanks de stijging van vrijdag, daalde de olieprijs op maandbasis met ongeveer 11 procent, mede als gevolg van de oplopende olievoorraden in de VS en de haperende economische groei, vooral in China.

Vanochtend koerst de olie-future met 0,8 procent verder omhoog.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend in het groen, met als uitblinker de beurs in Hongkong met een stijging van 1,7 procent. Tokio geeft juist ruim een half procent prijs, na aanvankelijk nog de hoogste stand in 33 jaar te hebben neergezet.

De Chinese centrale bank handhaafde vanochtend enkele belangrijke rentes. Zo bleef de zogeheten one-year loan prime op 3,45 procent.

Door de gunstige inflatiecijfers in de VS zat de euro afgelopen week duidelijk in de lift ten opzichte van de dollar, en vanochtend wordt die opmars voortgezet. Het muntpaar noteerde vanochtend op 1,0918, ten opzichte van een stand van 1,0666 vorige week maandag.

De macro-economische agenda is traditioneel karig gevuld op maandag, terwijl het cijferseizoen bijna achter de rug is.

Bedrijfsnieuws

Jefferies verlaagde het koersdoel voor Just Eat Takeaway van 38,00 tot 25,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Jefferies verlaagde de omzettaxaties met gemiddeld 9 procent voor de periode 2023 tot 2025, omdat de analisten rekenen op een lagere brutotransactiewaarde in Noord-Amerika, Noord en Zuid-Europa en Australië en Nieuw-Zeeland. Over het Verenigd Koninkrijk en Ierland werd Jefferies juist iets positiever.

Aandeelhouders van Ajax zijn vrijdag akkoord gegaan met de benoeming van Michael van Praag en Leo van Wijk als leden van de raad van commissarissen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,1 procent naar 4.514,02 punten, de Dow Jones index steeg fractioneel naar 34.947,28 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 14.1254,48 punten.