Beurs Hongkong uitblinker in Azië

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend hoger, waarbij vooral de winst in Hongkong opviel. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,4 lager op 33.467,32 punten, de beurs in Shanghai steeg 0,5 procent naar 3.068,84 punten en in Hongkong koerste de index zelfs 1,8 procent hoger op 17.773,94 punten. De Nikkei index wist eerder op de dag nog de hoogste stand in 33 jaar neer te zetten, maar slaagde er niet in deze winst vast te houden. De Chinese centrale bank handhaafde vanochtend enkele belangrijke rentes. Zo bleef de zogeheten one-year loan prime op 3,45 procent. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een lichtrode opening. De Amerikaanse futures noteerden ook in het rood, na een iets hoger slot op vrijdagavond. Bron: ABM Financial News

