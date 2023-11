Rustige week in het verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers maken zich op voor een relatief rustige week, waarbij Wall Street een verkorte handelsweek tegemoet gaat in verband met de viering van Thanksgiving in de Verenigde Staten.

Wel zijn er de nodige macro-cijfers, over onder meer de Duitse producentenprijzen en de Chicago Fed-index. Op dinsdag zal er vooral aandacht zijn voor de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Die kunnen meer inzicht geven in de plannen rond eventuele rentestappen in de komende maanden.

Na diverse zwakke economische publicaties uit de VS, zijn veel experts het erover eens dat de Fed vermoedelijk de rentes niet verder hoeft te verhogen. Wel zijn er zorgen dat de markt de kans overschat dat de Fed volop gaat verruimen in 2024.

Woensdag krijgen beleggers inzicht in het Amerikaanse en Europese consumentenvertrouwen, terwijl daarna de aandacht uitgaat naar de samengestelde inkoopmanagersindices uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door die uit de VS op vrijdag.

Donderdag zijn er de notulen van de laatste ECB-vergadering. Het is eveneens de dag dat Wall Street de deuren gesloten houdt in verband met Thanksgiving. Doorgaans zijn de handelsvolumes in Europa dan ook wat lager.

Op 'Black Friday' is Wall Street weer open, maar de beurs gaat wel eerder dicht. Duitse groeicijfers en het Ifo ondernemersvertrouwen kan dan ook op aandacht rekenen.

In Nederland loopt het cijferseizoen al op zijn eind, maar in België staan er nog wel wat kwartaalcijfers op de agenda, onder meer van Retail Estates, CFE en Gimv. Op donderdag zijn er ook cijfers van Ackermans & Van Haaren en op vrijdag opent Elia de boeken.

In de VS is het vooral op dinsdag nog even druk met cijfers van Baidu, Best Buy en Lowe's. Nabeurs volgen HP en Nvidia. Verder zijn er komende week resultaten van Zoom en Deere.